94- كنو يسدد ركلة الجزاء بشكل رائع محرزًا التعادل للهلال
مباشرالوداد والهلال: مباشر لحظة بلحظة
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل للهلال
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90- طررررد للاعب يحيى جبران بسبب الاعتراض على التحكيم
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رررررركلة جزاء للهلال
89- الحكم يشير لاحتساب ركلة جزاء بعد لمسة يد من يحيى جبران
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82- تبديلين للهلال بدخول الشهري وكاريلو
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77- عررررضية من الجهة اليسرى للهلال ورأسية من ماريجا ولكن الكرة تعلو العارضة
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خطيررررررررررررة للهلال
71- عرررضية رائعة بإتجاه إيجالو الذي يسدد الكرة ولكن الحارس يتصدى لها، ترتد إلى الدوسري وتسديدة قوووية ولكنها ترتطم بالدفاع، تلتها تسديدة ثالثة ولكن الدفاع يعترضها وتخرج لركنية
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56- مشادة بين لاعبي الهلال والوداد بسبب انفعال الدوسري بعد أن تعرض للشد من القميص
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول هدف أول للوداد
52- ركنية تصل إلى العلمود ورأسية قووووية على يمين المعيوف
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خطررررررررررررة للوداد
50- لامكل زي ينفرد بالمرمى، يراوغ الحارس ويلعب عرررضية ولكنها تمر بسلام على دفاع الهلال
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
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30' هدوء نسق اللعب في الدقائق الأخيرة
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19' هدف ملغي للوداد بسبب وجود حالة تسلل
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11' بطاقة صفراء لكلا من جعدي وآل بليهي بسبب مناوشة بين اللاعبين
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9' عرررضية من ميشايل ولكن دفاع الوداد يشتت الكرة
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5' ركلة حرة مباشرة للوداد، تسدد بشكل ررائع، المعيوف يتصدى لها، ترتد إلى جبران وتسديدة قووية ولكنها فوق العارضة
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4' ضغط قوي من الوداد في بداية اللقاء
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انطلاق المباراة
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تشكيل الوداد ضد الهلال
اختار مهدي النفطي الفريق الآتي لخوض القمة
التشكيل: 4-3-3
أحمد رضا التاجناوتي
أيوب العلمود - أمين فرحان - أرسين زولا- يحيى عطية الله
رضى جعدي - يحيى جبران - جلال الداودي
سيف الدين بوهرة - ديديه لامكل زي - أيمن حسوني
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تشكيل الهلال ضد الوداد
قرر المدرب رامون دياز لاعتماد على التشكيل التالي
التشكيل: 4-3-3
عبدلله المعيوف
ناصر الدوسري - علي آل بليهي - جانح هيون سو - سعود عبد الحميد
محمد كنو - جوستافو كويلار - ميشيل ديلجادو
سالم الدوسري - أوديون إيجالو - موسى ماريجا