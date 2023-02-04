مباشر الوداد والهلال: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الهلال والوداد في الجولة الثانية من مسابقة كأس العالم للأندية لعام 2023، والمُقامة بالمغرب، على ستاد مولاي عبدلله