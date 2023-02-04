مباشرالوداد والهلال: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الهلال والوداد في الجولة الثانية من مسابقة كأس العالم للأندية لعام 2023، والمُقامة بالمغرب، على ستاد مولاي عبدلله

wydad 2023 - hilalGOAL AR
components:generic.liveblog.newPosts
الوداد الرياضي vs الهلالالوداد الرياضيالهلالكأس العالم للأندية
  • -

    جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل للهلال

    94- كنو يسدد ركلة الجزاء بشكل رائع محرزًا التعادل للهلال

  • -

    90- طررررد للاعب يحيى جبران بسبب الاعتراض على التحكيم

  • -

    رررررركلة جزاء للهلال

    89- الحكم يشير لاحتساب ركلة جزاء بعد لمسة يد من يحيى جبران

  • -

    82- تبديلين للهلال بدخول الشهري وكاريلو

  • -

    77- عررررضية من الجهة اليسرى للهلال ورأسية من ماريجا ولكن الكرة تعلو العارضة

  • -

    خطيررررررررررررة للهلال

    71- عرررضية رائعة بإتجاه إيجالو الذي يسدد الكرة ولكن الحارس يتصدى لها، ترتد إلى الدوسري وتسديدة قوووية ولكنها ترتطم بالدفاع، تلتها تسديدة ثالثة ولكن الدفاع يعترضها وتخرج لركنية

  • -

    56- مشادة بين لاعبي الهلال والوداد بسبب انفعال الدوسري بعد أن تعرض للشد من القميص

  • -

    جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول هدف أول للوداد

    52- ركنية تصل إلى العلمود ورأسية قووووية على يمين المعيوف

  • -

    خطررررررررررررة للوداد

    50- لامكل زي ينفرد بالمرمى، يراوغ الحارس ويلعب عرررضية ولكنها تمر بسلام على دفاع الهلال

  • -

    بداية الشوط الثاني

  • -

    نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

  • -

    30 هدوء نسق اللعب في الدقائق الأخيرة

  • -

    19 هدف ملغي للوداد بسبب وجود حالة تسلل

  • -

    11 بطاقة صفراء لكلا من جعدي وآل بليهي بسبب مناوشة بين اللاعبين

  • -

    9 عرررضية من ميشايل ولكن دفاع الوداد يشتت الكرة

  • -

    5 ركلة حرة مباشرة للوداد، تسدد بشكل ررائع، المعيوف يتصدى لها، ترتد إلى جبران وتسديدة قووية ولكنها فوق العارضة

  • -

    4 ضغط قوي من الوداد في بداية اللقاء

  • -

    انطلاق المباراة

  • -

    تشكيل الوداد ضد الهلال

    اختار مهدي النفطي الفريق الآتي لخوض القمة

    التشكيل: 4-3-3
    أحمد رضا التاجناوتي
    أيوب العلمود - أمين فرحان - أرسين زولا- يحيى عطية الله
    رضى جعدي - يحيى جبران - جلال الداودي
    سيف الدين بوهرة - ديديه لامكل زي - أيمن حسوني

  • -

    تشكيل الهلال ضد الوداد

    قرر المدرب رامون دياز لاعتماد على التشكيل التالي

    التشكيل: 4-3-3

    عبدلله المعيوف
    ناصر الدوسري - علي آل بليهي - جانح هيون سو - سعود عبد الحميد
    محمد كنو - جوستافو كويلار - ميشيل ديلجادو
    سالم الدوسري - أوديون إيجالو - موسى ماريجا