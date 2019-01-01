الوداد الرياضي × الترجي الرياضي | مباشر لحظة بلحظة

2019-05-24T01:53:18Z
تأهل نادي الوداد البيضاوي المغربي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب التعادل السلبي خارج الديار أمام نادي صن داونز الجنوب أفريقي في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير، ليتأهل الفريق المغربي بمجموع المباراتين 2\1، أما في الدوري المغربي فيتصدر الفريق جدول الترتيب برصيد 53 نقطة وبفارق أربع نقاط عن الرجاء صاحب الوصافة، فبعد 25 جولة استطاع الفريق المغربي تحيق الفوز في 13 مباراة، وتعادل في 5 وتلقى هزيمة أربع هزائم.
2019-05-24T01:53:10Z
تأهل نادي الدم والذهب إلى نهائي دري الأبطال بعد التعادل سلبيًا بدون أهداف أمام مازيمبي الكونغولي بملعب الأخير في إياب نصف النهائي، بعدما فاز أبناء باب سويقة في رادس ذهابا بهدف نظيفًا، وتُعتبر هذه النتيجة كافية لتأهل الترجي الرياضي، وكان الفريق قد تأهل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب النادي الرياضي القسنطيني، بعدما تغلب عليه في مجموع مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة (6-3)، أما في الدوري التونسي فيتصدر الفريق جدول الترتيب برصيد 49 نقطة وبفارق تسع نقاط عن الصفاقسي صاحب الوصافة، فبعد 20 جولة استطاع الترجي تحيق الفوز في 15 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى هزيمة واحدة.
2019-05-24T01:52:53Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يفتح ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الوداد الرياضي والترجي التونسي، وذلك في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.