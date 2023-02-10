مباشرالاتحاد والعدالة: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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بث مباشر: شاهد مباراة الاتحاد والعدالة في دوري روشن السعودي 2022-23
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نهاية المباراة بفوز الاتحاد بخماسية
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الخامس للاتحاد
90' حجازي يقطع الكرة ويمررها بشكل رائع للبديل كامارا الذي يراوغ المدافع بشكل رائع ويسدد الكرة في المرمى
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الرابع للاتحاد
95' كورونادو يسدد ركلة الجزاء بنجاح محرزا الهدف الرابع للاتحاد
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ررررررركلة جزاء للاتحاد
90' حكم المباراة يقرر احتساب ركلة جزاء للاتحاد بعد مراجعة تقنية الفيديو
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84' تسديدة قوووية وجميلة من كورونادو ولكنها تعلو العارضة بقليل
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80' عرررضية من الجهة اليسرى ولكن الكرة تصل مباشرة في يد مياتوفيتش
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أوووووووووووووه الهاتريك يضيع من حمدلله
68' مرتدة للاتحاد، حمدلله ينطلق بالكرة ويسدد! ولكن مياتوفيتش يتصدى لها على مرتين
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو حمدلله يسجل الثاني له والثالث للاتحاد
65' عررضية رائعة من البيشي إلى حمدلله الذي يستلم الكرة بشكل جميل ويسددها بشكل أجمل بسن حذائه في مرمى العدالة
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64' عررضية من الجهة اليمنى للاتحاد، وتسديدة قووية من هوساوي ولكن مياتوفيتش يمسك بالكرة
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62' رومارينهو يمرر إلى حمدلله الذي يسدد الكرة قووية ولكنها ترتطم بالدفاع
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بطااااااقة حمرررررراء لفهد الحربي
58' مناوشة بين عبد الرزاق حمدلله وفهد الحربي، حيث قام لاعب العدالة بضرب مهاجم الاتحاد في وجهه، ليسقط أرضًا جراء ما حدث
ليقوم الحكم بإشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب
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53' بطاقة صفراء للاعب العدالة فهد الحربي بعد عرقلة كورونادو
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أوووووووووووووووووه جروهي يحرم العدالة من تقليص الفارق
48' عررررضية من الجهة اليسرى تمر من الجميع، تصل أمام المرمى إلى أنتونسون الذي يسدد ولكن جروهي يتألق ويتصدى لها
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدفين نظيفين
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45' عررررضية داخل منطقة الجزاء، هنريكي يحاول لعب الكرة برأسه وترتطم بالدفاع، الكرة تعود له ويلعبها خلفية ولكن الكرة تعلو العارضة
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أوووووووووووووه القائم يمنع الاتحاد من الهدف الثالث
43' تسديدة مقوسة ررائعة من هنريكي ولكن الكرة ترتطم بالقائم
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني للاتحاد
37' عبد الرزاق حمدلله يضاعف النتيجة للاتحاد، بتسديدة رررائعة من على حدود منطقة الجزاء، على يسار مياتوفيتش
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34' عررضية من كورونادو ولكن حارس العدالة يمسك بالكرة