58' مناوشة بين عبد الرزاق حمدلله وفهد الحربي، حيث قام لاعب العدالة بضرب مهاجم الاتحاد في وجهه، ليسقط أرضًا جراء ما حدث

ليقوم الحكم بإشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب