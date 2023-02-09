أهلا بكم في البث المباشر الكتابي قمة مباريات الجولة السادسة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022،223، والتي تجمع بين النصر والوحدة على ملعب الملك عبد العزيز.

تعثر النصر في الجولة الماضية بعد أن تعادل مع الفتح بهدفين لكل فريق، ويسعى العالمي بقيادة رونالدو إلى العودة للانتصارات من أجل تصدر البطولة مؤقتًا حيث يحتل المركز الثاني برصيد 34 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الشباب، على الرغم أن النصر لعب مباراتين أقل.

أما الوحدة فكان أيضًا تعرض للهزيمة أمام الفيحاء والفتح في أخر جولتين، ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية على أرضه ووسط جمهوره، من أجل تحسين وضعه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، ويبتعد عن مناطق الهبوط بفارق 6 نقاط فقط.