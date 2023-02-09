مباشرالوحدة والنصر: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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بث مباشر: شاهد مباراة الوحدة والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23
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لوحة نصراوية لم تكتمل
57' فاصل مهاري رائع من النجعي الذي يراوغ أكثر من لاعب قبل أن يسدد الكرة ضفة في قدم الحارس
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول رونالدو يسجل الثالث للنصر
53' رونالدو يسجل ركلة الجزاء بنجاح على يمين الحارس، ليُكمل الهاتريك الشخصي له ويسجل الثالث للنصر
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ررررررررركلة جزاء للنصر
50' الحكم يتأكد من وجود لمسة يد على وليد باخشوين، ويحتسب ركلة جزاء للنصر
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49' الحكم يراجع تقنية الفيديو تحسبًا لوجود ركلة جزاء للنصر بسبب لمسة يد على مدافع الوحدة
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فررصة للنصر
46' عبد الرحمن غريب ينطلق بشكل رائع ويسدد الكرة ولكن حارس الوحدة يمسك بها
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بتقدم النصر بهدفي رونالدو
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني لرونالدو والنصر
40' تمريرة بالكعب من عبد الرحمن غريب إلى النجعي الذي يمرر إلى رونالدو، الدون ينطلق ويسدد الكرة بكل براعة في المرمى
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35' النصر يضغط بحثًا عن مضاعفة النتيجة
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول رونالدو يسجل الأول للنصر
21' تمريرة رائعة من عبد الرحمن غريب إلى رونالدو الذي يسدد الكرة قووية بشكل رائع على يسار حارس مرمى الوحدة
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أووووووووه القائم يتعاطف مع النصر
17' تسديدة صاررروخية من رودريجيز ولكن الكرة ترتطم بالقائم الأيسر لحارس النصر
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ركلة حرة مباشرة للنصر
15' رونالدو يسدد الركلة الحرة، ولكنها ترتطم بالدفاع وتخرج لركنية
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10' عررضية من ماشاريبوف ولكن الكرة تصل مباشرة في يد حارس الوحدة
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8' تسديدة من عبد الرحمن غريب ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل
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انطلاق المباراة
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تشكيل الوحدة ضد النصر
اختار خوسيه سييرا الفريق الآتي لخوض القمة
التشكيل: 4-2-3-1
عبد القدوس عطية
إسلام هوساوي - أوسكار دوارتي - علي عبد القادر مكي - أمير الكردي
وليد باخشوسين - أنسيلمو
هزاع الغامدي - يحيى النجعي - فيصل فجر
جيرسون رودريجيز
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تشكيل النصر ضد الوحدة
قرر المدرب رودي جارسيا الاعتماد على التشكيل التالي في المباراة
التشكيل: 4-2-3-1
نواف العقيدي
جيسلان كونان - عبد الإله العمري - عبدلله مادو - سلطان الغنام
عبدلله الخيبري - لويز جوستافو
عبد الرحمن غريب - سامي النجعي - ماشاريبوف
كريستيانو رونالدو
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي قمة مباريات الجولة السادسة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022،223، والتي تجمع بين النصر والوحدة على ملعب الملك عبد العزيز.
تعثر النصر في الجولة الماضية بعد أن تعادل مع الفتح بهدفين لكل فريق، ويسعى العالمي بقيادة رونالدو إلى العودة للانتصارات من أجل تصدر البطولة مؤقتًا حيث يحتل المركز الثاني برصيد 34 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الشباب، على الرغم أن النصر لعب مباراتين أقل.
أما الوحدة فكان أيضًا تعرض للهزيمة أمام الفيحاء والفتح في أخر جولتين، ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية على أرضه ووسط جمهوره، من أجل تحسين وضعه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، ويبتعد عن مناطق الهبوط بفارق 6 نقاط فقط.