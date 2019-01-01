أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين الوحدة والعين على ملعب آل نهيان، في الجولة 26 من دوري الخليج العربي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال