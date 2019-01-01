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الوحدة × العين | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الوحدة ضد العين في الجولة 26 من دوري الخليج العربي 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-05-26T18:07:52Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-26T18:06:52Z

9’خطأ لصالح عامر عبد الرحمن بعد تدخل من إسماعيل مطر في منتصف الميدان

2019-05-26T18:04:48Z

8’تمريرة بينية عن طريق عامر عبد الرحمن في إتجاه روبن ريبيرو المنطلق على حدود المنطقة، لكن الحكم المساعد يشير إلى وجود حالة تسلل 

2019-05-26T18:03:24Z

7’لاعبي الوحدة يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان

2019-05-26T18:02:52Z

6’تمريرة بينية عن طريق الحارس خالد عيسى في إتجاه كايو فيرنانديز المنطلق على حدود المنطقة، لكن الحكم المساعد يشير بوجود حالة تسلل

2019-05-26T18:02:40Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-26T18:01:49Z

4’خطأ لصالح أحمد راشد بعد تدخل من خالد عبد الرحمن في منتصف الميدان

2019-05-26T18:01:20Z

3’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي العين في منتصف الميدان

2019-05-26T18:00:58Z

2’الوحدة بالزي الأبيض على اليمين والوحدة بالزي الأزرق والأحمر على اليسار

انطلاق المباراة الآن

2019-05-26T18:00:41Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

 

2019-05-26T17:59:28Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الإماراتي محمد عبد الله حسن

تشيكل العين لمباراة اليوم

2019-05-26T17:51:02Z

يبدأ المدرب خوان كارلوس جاريدو بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

خالد عيسى / سعيد جمعة / مهند سالم / فلاح وليد / خالد عبد الرحمن / عامر عبد الرحمن / تسوكاسا شيوتاني / بندر محمد / خالد البلوشي / كايو فيرنانديز / روبن ريبيرو

 

تشكيل الوحدة لمباراة اليوم

2019-05-26T17:49:15Z

يبدأ المدرب هينك تين كاتي بط\ريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمد الشامسي / حمدان الكمالي / خالد إبراهيم / أحمد راشد / محمد برغش / سلطان الغفري / ريم تشانج / إسماعيل مطر / خليل الحمادي / طارق أحمد / سيباستيان تيجالي

 

2019-05-26T17:47:30Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين الوحدة والعين على ملعب آل نهيان، في الجولة 26 من دوري الخليج العربي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال