مدونة حية

الوحدة × الأهلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الوحدة ضد الأهلي في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي 2018-19

محدث
التعليقات()
Twitter

2018-12-28T16:14:04Z

41’خورادو انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الوحدة ببراعة

2018-12-28T16:13:40Z

40’خمس دقائق متبقفية من عمر الشوط الأول ومازال التقدم للوحدة بهدف دون رد

2018-12-28T16:11:55Z

38’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدان لمحاولة افتكاك دفاعات الوحدة المتمركز جيدًا حتى الآن

2018-12-28T16:10:04Z

37’فواز الصقور انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل عرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الأهلي

2018-12-28T16:08:41Z

36’بينية عن طريق عبد الله السعيد إلى المنطلق في الجانب الأيمن سعيد المولد أبعدت من علي النمر ببراعة

2018-12-28T16:08:20Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التقدم للوحدة بهدف دون رد

2018-12-28T16:06:43Z

34’روميلو أوتيرو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الأهلي

2018-12-28T16:05:26Z

33’عمر السومة انطلق من الجانب الأيسر وأرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الوحدة

2018-12-28T16:04:12Z

32’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق عبد الله السعيد من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من علي النمر إلى خارج المنطقة

2018-12-28T16:02:51Z

31’خطأ لصالج نوح الموسى بعد تدخل من أحمد عبده جابر في منتصف الميدان 

2018-12-28T16:02:37Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للوحدة بهدف دون رد

2018-12-28T16:02:12Z

28’خطأ لصالح محمد عبد الشافي بعد تدخل من ماركوس جليرمي في منتصف الميدان 

2018-12-28T16:01:33Z

27’لاعبي الأهلي يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات الوحدة

2018-12-28T16:00:38Z

26’جليرمي سدد كرة من خاجر المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس ياسر المسيليم

2018-12-28T15:59:43Z

25’تمريرات قائمة بين أقادم لاعبي الأهلي في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات الوحدة المتمركز جيدًا إلى حد الأن

2018-12-28T15:58:00Z

24’روميلو أوتيرو انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية اصطدمت بدفاعات الأهلي وتحولت إلى رمية جانبية

2018-12-28T15:55:49Z

23’كرة عرضية عن طريق سعيد المولد من الجانب الأيمن مرت من خارج الملعب وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-28T15:55:17Z

22’خطأ لصالح أحمد عبده بعد تدخل من جوزيف دي سوزا في منتصف الميدان

2018-12-28T15:54:54Z

21’ضغط متواصل من لاعبي الأهلي ببحثًا عن ادراك هدف تعديل النتيجة

2018-12-28T15:54:32Z

20’محمد الزبيدي أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الوحدة إلى رمية جانبية

2018-12-28T15:53:56Z

19’عبد الشافي انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الوحدة 

2018-12-28T15:49:28Z

17’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي الأهلي في منتصف الميدان 

2018-12-28T15:48:45Z

16’باولو دياز أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة مرت من أمام الجميع وتحولت إلى رمية جانبية

2018-12-28T15:48:25Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للوحدة بهدف دون رد

2018-12-28T15:48:04Z

13’خطأ لصالح خورادو بعد تدخل من ماركوس جيلرم

2018-12-28T15:42:33Z

12’عبد الله السعيد سدد كرة قوية من خارج المنطقة تسدى لها الحارس محمد عواد ببراعة

عمر السومة يهدر هدف التعادل للأهلي

2018-12-28T15:41:01Z

11’كرة بينية عن طريق باولو دياز وضعت عمر السومة منفردًا بالمرمى أمام الحارس عواد سددها بغرابة شديدة مرت بجوزار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-28T15:40:12Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة والوحدة ناجح إلى حد الآن في التقدم بهدف دون رد

روميلو أوتيرو يفتتح التسجيل لفريق الوحدة

2018-12-28T15:38:46Z

من كرة ثابتة بالقرب من المنطقة

9’الهدف جاء بعد كرة ثابتة نفذها روميلو أوتيرو مباشرةً على المرمى سكنت شباك الحارس ياسر المسيليم

 

2018-12-28T15:37:39Z

8’خطأ لصالح أحمد عبده بعد تدخل من محمد الزبيدي في منتصف الميدان

2018-12-28T15:36:39Z

6’خطأ لصالح روميلو أوتيرو بعد تدخل من نوجح المسوى في منتصف الميدان 

2018-12-28T15:36:25Z

5’خمس دقائق من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-28T15:35:59Z

4’أول كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق محمد عدب الشافي لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الوحدة

2018-12-28T15:34:11Z

3’تمريرات متبادلة بين لاعبي أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات الوحدة

2018-12-28T15:33:31Z

2’الوحدة بالزي الأحمر على اليمين والأهلي بالزي الأزرق الغامق البديل على اليسار

انطلاق المباراة الآن

2018-12-28T15:33:08Z

1’صافرة بداية الشوط الاول والمباراة

2018-12-28T15:31:54Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الصربي ميلوراد ماجيتش

إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم

2018-12-28T14:59:43Z

يبدأ المدرب بابلو جويدي بطريقة4/3/2/1 وتضم كلًا من

ياسر المسيليم / سعيد المولد / باولو دياز / أليكسيس روانو / محمد عبد الشافي / جوزيف دي سوزا / نوح الموسى / محمد الزبيدي / عبد الله السعيد / خوسيه خورادو / عمر السومة

 

إليكم تشكيل الوحدة لمباراة اليوم

2018-12-28T14:57:17Z

يبدأ المدرب أحمد حسام ميدو بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

محمد عواد / فواز الصقر / عبد الله الزوري / ريناتو شافيز / ساري عمرو / علي النمر / عبد الإله المالكي / وليد باخشوين / روميلو أوتيرو / أحمد عبده / ماركوس جيلرمي

 

2018-12-28T09:18:50Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول......حيث يحل فريق الأهلي ضيفًا على الوحدة في إطار منافسات الجولة الـ14 من الدوري السعودي للمحترفين، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.