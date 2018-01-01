أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول......حيث يحل فريق الأهلي ضيفًا على الوحدة في إطار منافسات الجولة الـ14 من الدوري السعودي للمحترفين، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.