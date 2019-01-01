2019-01-08T23:36:57Z
على الجانب الآخر، يدخُل المنتخب الهندي بعد تحقيق فوز كبير على منتخب تايلاندا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، ليتصدر المنتخب الهندي المجموعة برصيد 3 نقاط
2019-01-08T23:36:47Z
يدخُل منتخب الإمارات المباراة ساعياً لتحقيق الفوز الأول له فى البطولة بعد تعادله فى المباراة الافتتاحية لكأس آسيا امام المنتخب البحريني بهدف لكل منهم، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء السبت على ملعب مدينة زايد الرياضية
2019-01-08T23:36:29Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي منتخب الهند مع منتخب الإمارات، على ملعب “مدينة زايد الرياضية” في إطار الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من كأس أمم آسيا 2019،ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.