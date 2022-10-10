مباشرالهلال والشباب: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة أحداث مباراة الهلال والشباب في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2023، والمقامة في ستاد الملك فهد الدولي...

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