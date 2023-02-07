مباشرفلامنجو ضد الهلال: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
- بث مباشر: شاهد مباراة فلامنجو ضد الهلال في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022
- جووووووووووووووووووووووووووووووووووول.. الهلال يسجل الثالث عن طريق لةتشيانو
- جووووووووووووووووووووووووووول.. سالم الدوسري يسجل الهدف الثاني
- جوووووووووووووووووووووووول،، فلامنجو يتعادل عن طريق بيدرو
- جوووووووووووووووووووووووووووول.. سالم الدوسري يسجل الهدف الأول للهلال
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بث مباشر: شاهد مباراة فلامنجو ضد الهلال في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022
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75" كرات متبادلة بين لاعبي الهلال وسيطرة على الكرة فى وسط الميدان
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72" بطاقة صفراء من نصيب تياجو مايا لاعب فلامنجو بعد تدخل قوي على سالم الدوسري
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووول.. الهلال يسجل الثالث عن طريق لةتشيانو
70" مرتدة سريعة للهلال وانطلاقة من سالم الدوسري الذي مررها على يمين المنطقة للوتشيانو الذي سدد الكرة فى سقف شباك المرمى
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تبديل لفلامنجو
68" دخول إيفرتون وخروج ريبيرو
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التبديل الثاني للهلال
62" خروج خليفة الدوسري ودخول ناصر الدوسري
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أووووووووووووووه، ماذا أهدرت ياخليفة؟
58" توغل رائع من موسى ماريجا لداخل يسار المنطقة ثم مررها لخليفة المتمركز على الست ياردات ليسددها فى العارضة أمام المرمى الخالي
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تبديل أول للهلال
57" خروج أوديون إيجالو ونزول ميشيل ديلجادو
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55" بطاقة صفراء جديدة من نصيب البديل إيريك بولجاز
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52" تسديدة قوية عن طريق جابريل باربوسا من على حدود المنطقة تصل سهلة بين أحضان الحارس عبدالله المعيوف
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48" ضغط عالي من لاعبي فلامنجو بحثًا عن التعادل
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46" بداية الشوط الثاني
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تبديل ثنائي لفلامنجو
دخول إيريك وفابريسيو وخروج أراسكايتا وبيريرا
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نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال على فلامنجو بهدفين مقابل هدف.
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جووووووووووووووووووووووووووول.. سالم الدوسري يسجل الهدف الثاني
45+9" سالم الدوسري يسجل الهدف الثاني للهلال من علامة الجزاء
- -45+8" بطاقة حمراء من نصيب جيرسون بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية
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أوووووووووووووووه، ركلة جزاااااااااااء للهلال
45+7" الحكم يحتسب ركلة جزاء للهلال بعد العودة للفار والتأكد من وجود ركلة جزاء للهلال بعد تدخل قوي من جيرسون على لوتشيانو
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45" حكم المباراة أضاف 6 دقائق وقت بدل ضائع
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43" بطاقة صفراء أولى للهلال من نصيب لوتشيانو فييتو
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42" بطاقة صفراء من نصيب ديفيد لويز لاعب فلامنجو بعد تدخل قوي على لوتشيانو فييتو