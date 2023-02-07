مباشرفلامنجو ضد الهلال: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الهلال ضد فلامنجو، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2022

Flamengo Al Hilal Bruno Henrique MaregaGetty Images
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فلامينجو vs الهلالفلامينجوالهلالكأس العالم للأندية

ملخص

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    بث مباشر: شاهد مباراة فلامنجو ضد الهلال في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022

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    75" كرات متبادلة بين لاعبي الهلال وسيطرة على الكرة فى وسط الميدان

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    72" بطاقة صفراء من نصيب تياجو مايا لاعب فلامنجو بعد تدخل قوي على سالم الدوسري

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    جووووووووووووووووووووووووووووووووووول.. الهلال يسجل الثالث عن طريق لةتشيانو

    70" مرتدة سريعة للهلال وانطلاقة من سالم الدوسري الذي مررها على يمين المنطقة للوتشيانو الذي سدد الكرة فى سقف شباك المرمى

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    تبديل لفلامنجو

    68" دخول إيفرتون وخروج ريبيرو

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    التبديل الثاني للهلال

    62" خروج خليفة الدوسري ودخول ناصر الدوسري

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    أووووووووووووووه، ماذا أهدرت ياخليفة؟

    58" توغل رائع من موسى ماريجا لداخل يسار المنطقة ثم مررها لخليفة المتمركز على الست ياردات ليسددها فى العارضة أمام المرمى الخالي

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    تبديل أول للهلال

    57" خروج أوديون إيجالو ونزول ميشيل ديلجادو

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    55" بطاقة صفراء جديدة من نصيب البديل إيريك بولجاز

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    52" تسديدة قوية عن طريق جابريل باربوسا من على حدود المنطقة تصل سهلة بين أحضان الحارس عبدالله المعيوف

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    48" ضغط عالي من لاعبي فلامنجو بحثًا عن التعادل

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    46" بداية الشوط الثاني

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    تبديل ثنائي لفلامنجو

    دخول إيريك وفابريسيو وخروج أراسكايتا وبيريرا

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    نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال على فلامنجو بهدفين مقابل هدف.

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    جووووووووووووووووووووووووووول.. سالم الدوسري يسجل الهدف الثاني

    45+9" سالم الدوسري يسجل الهدف الثاني للهلال من علامة الجزاء

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    45+8" بطاقة حمراء من نصيب جيرسون بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية
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    أوووووووووووووووه، ركلة جزاااااااااااء للهلال

    45+7" الحكم يحتسب ركلة جزاء للهلال بعد العودة للفار والتأكد من وجود ركلة جزاء للهلال بعد تدخل قوي من جيرسون على لوتشيانو

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    45" حكم المباراة أضاف 6 دقائق وقت بدل ضائع

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    43" بطاقة صفراء أولى للهلال من نصيب لوتشيانو فييتو

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    42" بطاقة صفراء من نصيب ديفيد لويز لاعب فلامنجو بعد تدخل قوي على لوتشيانو فييتو