مباشرالهلال وضمك: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الهلال وضمك في الجولة الحادية عشر من دوري روشن 2022-23 ، والمقامة في ملعب فيصل بن فهد

Odion Ighalo Al Hilal.Getty Images.
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