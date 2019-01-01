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الهلال × ضمك | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الهلال ضد ضمك في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20، على استاد جامعة الملك سعود

محدث
التعليقات()

2019-10-18T15:08:19Z

2’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق بافيتيمبي جوميس ابعدها الحارس شمس الدين من امام كارلوس إدواردو 

التشكيل الرسمي لضمك

2019-10-18T14:50:14Z

يبدأ المدرب محمد الكوكي بطريقة (5/3/2) وتضم كلًا من

شمس الدين رحماني / حمد الجيزاني / سامي كسار / خورخي فيليبي / جمعان الدوسري / أوبان كواكو / باباكار سار / محمد أبو سبعان / زيزينيو لوبيس / عبدالفاصل سوانون / عبدالرحمن سالم السفري

البدلاء / خالد شراحيلي / بندر احمد باعجاج / محمد الشهراني / سامي النجعي / ماجد هزازي / حسن رغفاوي/ زكريا حدراف / مازن أبو شراراة / عبدالعزيز سعيد آل سرحان 

التشكيل الرسمي للهلال

2019-10-18T14:48:07Z

يبدأ المدرب رازفان لوشيسكو بطريقة (4/4/2) وتضم كلًا من

محمد الواكد / أمير كردير / جانج هيون سوو / عبدالله الحافظ / حسن كادش / نواف العابد / جوستافو كويلار / كارلوس إدواردو / ناصر الدوسري / بافيتيمبي جوميس / سيباستيان جيوفينكو 

البدلاء / صالح الشهري / عبدالله عظيف / نواف الغامدي / سلمان الفرج / سالم الدوسري / محمد جحفلي / ياسر الشهراني / هتان باهبري / ذعار العتيبي 

2019-10-18T02:09:51Z

حتى الآن يُقدم الموج الأزرق موسمًا رائعًا، حيث استطاع أن ينتصر في مباريات من الـ6 مباريات التي خاضها في الدوري، وعلى الرغم من التعادل الوحيد الذي صدم عشاق الزعيم الآسيوي في الجولة الثالثة أمام الفيحاء، إلا أنهم قد عادوا من جديد لتحقيق الانتصارات، في حين أن فريق ضمك يحتل المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط فقط، حيث حقق انتصاراً وتعادلاً وحيدين.

2019-10-18T02:09:38Z

حافظ الزعيم على تصدره لجدول ترتيب كأس الأمير محمد بن سلمان بعد انتصاره الأخير على الاتفاق بنتيجة (4-1) ليرتفع رصيده إلى النقطة 16، وبفارق 4 نقاط كاملة عن الوحدة أقرب مُنافسيه، بينما يأتي الأهلي والفيصلي في المركز الثالث والرابع على التوالي برصيد 11 نقطة.

2019-10-18T02:09:28Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول ....يفتح استاد جامعة الملك سعود أبوابه لاستضافة مباراة الهلال ضد ضمك، وذلك في إطار الجولة السابعة من الدوري السعودي 2019-20،  يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.