اختار ليوناردو جارديم الفريق الآتي لخوض القمة
التشكيل: 4-3-3
ماجد ناصر
عبد العزيز حسين - محمد مرزوق - وليد عباس - أحمد عبدلله جميل
أحمد نورالهي - عزيزجون جانييف - فيدريكو كارتابيا
حارب عبدلله - عمر خربين - يحيى الغساني
اختار ليوناردو جارديم الفريق الآتي لخوض القمة
التشكيل: 4-3-3
ماجد ناصر
عبد العزيز حسين - محمد مرزوق - وليد عباس - أحمد عبدلله جميل
أحمد نورالهي - عزيزجون جانييف - فيدريكو كارتابيا
حارب عبدلله - عمر خربين - يحيى الغساني
إختيارات مدربنا جارديم لمباراة اليوم أمام الهلال السعودي#شباب_الأهلي #دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/rVBn5tKPxT— نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) February 20, 2023
قرر المدرب رامون دياز لاعتماد على التشكيل التالي
التشكيل: 4-3-3
عبدلله المعيوف
خليفة الدوسري - علي آل بليهي - جانح هيون سو - سعود عبد الحميد
محمد كنو - ناصر الدوسري - أندريه كاريو
لوسيانو فييتو - أوديون إيجالو - موسى ماريجا
📋 هُنـا قائمة #وصيف_العالم في مواجهة "شباب الأهلي" ⚽️💙#الهلال pic.twitter.com/DC9gJEtkR0— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 20, 2023
أهلًا بكم في البث الكتابي المباشر للمواجهة التي ستجمع بين الهلال وشباب الأهلي في إطار دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال آسيا لموسم 2022-2023، على ملعب الجنوب.
تأهل الزعيم الآسيوي لهذا الدور عقب أن تصدر مجموعته برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف على حساب الريان القطري، في حين أن شباب الأهلي كان قد صعد بعد أن حل ثانيًا قي مجموعته بعد أن جمع 10 نقاط.
تُقام الأدوار الاقصائية من دوري أبطال آسيا لموسم 2022-2023 لمنطقة غرب القارة بنظام التجمع في قطر، حتى الدور نصف النهائي من البطولة.