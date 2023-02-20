مباشرالهلال وشباب الأهلي: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الهلال وشباب الأهلي في ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال آسيا لموسم 2022-2023، على ملعب ستاد الجنوب

Ali Albulayhi - Abdullah Al-Mayouf - Hilal - Club World Cup Morocco 2022 Final - Real MadridGetty
components:generic.liveblog.newPosts
الهلالالهلال vs شباب الأهليشباب الأهليدوري أبطال آسيا
  • -

    تشكيل شباب الأهلي ضد الهلال

    اختار ليوناردو جارديم الفريق الآتي لخوض القمة

    التشكيل: 4-3-3
    ماجد ناصر
    عبد العزيز حسين - محمد مرزوق - وليد عباس - أحمد عبدلله جميل
    أحمد نورالهي - عزيزجون جانييف - فيدريكو كارتابيا
    حارب عبدلله - عمر خربين - يحيى الغساني

  • -

    تشكيل الهلال ضد شباب الأهلي

    قرر المدرب رامون دياز لاعتماد على التشكيل التالي

    التشكيل: 4-3-3

    عبدلله المعيوف
    خليفة الدوسري - علي آل بليهي - جانح هيون سو - سعود عبد الحميد
    محمد كنو - ناصر الدوسري - أندريه كاريو
    لوسيانو فييتو - أوديون إيجالو - موسى ماريجا

  • -

    أهلًا بكم في البث الكتابي المباشر للمواجهة التي ستجمع بين الهلال وشباب الأهلي في إطار دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال آسيا لموسم 2022-2023، على ملعب الجنوب.

    تأهل الزعيم الآسيوي لهذا الدور عقب أن تصدر مجموعته برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف على حساب الريان القطري، في حين أن شباب الأهلي كان قد صعد بعد أن حل ثانيًا قي مجموعته بعد أن جمع 10 نقاط.

    تُقام الأدوار الاقصائية من دوري أبطال آسيا لموسم 2022-2023 لمنطقة غرب القارة بنظام التجمع في قطر، حتى الدور نصف النهائي من البطولة.