خاض الزعيم حتى الآن وديتين حتى الآن في معسكر النمسا استعدادًا للموسم الكروي الجديد، الأولى كانت أمام فريق سبيتال دراو النمساوي وحققوا فوز كبير بنتيجة عشر أهداف دون مقابل، وفي اللقاء ثاني حقق الموج الأزرق انتصار كبير بنتيجة (0-11) على حساب فريق رابيد لينز، ويتبقى للهلال مباراة واحدة في المعسكر ستكون أمام فريق أودنيزي قبل أن يستكمل الفريق مشوراه في دوري أبطال آسيا.