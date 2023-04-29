53" هدف التعادل لفريق أوراوا بخطأ فادح من علي آل بليهي بعد ان مرر الكرة للحارس عبدالمعيوف لكنه مررها بقوة تصطدم فى القائم وترتد لل شينزو كوروكي مهاجم أوراوا ليسددها بسهولة فى الشباك
مباشرالهلال ضد أوراوا ريدز: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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أووووووووه، هدف التعادل لفريق أوراوا
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50" تمريرات متتالية من لاعبي الهلال فى وسط الميدان بدون خطورة على مرمى أوراوا
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46" بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول
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45" الحكم أضاف دقيقة واحدة وقت بدل ضائع
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44" تسديدة قوية من محمد كنو مرت بعيدة عن المرمى
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43" عرضية من الجهة اليمنى ورأسية من مهاجم فريق أوراوا ريدز لكنها سهلة بين أحضان المعيوف
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40" تمريرات قصيرة بين لاعبي الهلال في وسط الملعب دون أي خطورة على المرمى
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35" هدوء فى نسق المباراة وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان
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30" نصف ساعة من زمن الشوط الأول والتقدم لايزال للهلال بهدف عن طريق سالم الدوسري
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25" تسديدة من سالم الدوسري من خارج المنطقة لكنها سهلة بين أحضان الحارس
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20" محاولة التوغل من ديلجادو من الجهة اليمنى لكن تدخل الدفاع واستخلصها من أمامه
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15" ربع ساعة مرت من زمن الشوط الأول والتقدم أصبح للهلال بهدف عن طريق سالم الدوسري
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13" جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول،،، سالم الدوسري13" جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول،،، سالم الدوسري يسجل هدف التقدم للهلال، بعد انطلاقة رائعة من ميشائيل ديلجادو من الجهة اليمنى ثم مررها عرضية أرضية مرت من الجميع وتلقاها الدوسري بتسديدة قوية سكنت الشباك بنجاح
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7" عرضية من محمد البريك من الجهة اليسرى لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة
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5" تمريرات متتالية وسيطرة من لاعبي الهلال فى الدقائق الاولى من المباراة
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1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
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تشكيل أوراوا ريدز
يبدأ أوراوا ريدز بقيادة المدرب ماسيج سكورزا بالرسم الأتي
الخطة 4-2-3-1
شوساكو نيشيكاوا
تاكاهيرو أكيموتو - أتسوكي إيتو - ماريوس هوبراتين - كين ايواو
يوشيو كويزومي - شينزو كوروكي
تومواكي أوكوبو - هيروكي ساكي - ألكسندر شولز
تاكاهيرو سكيني
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تشكيل الهلال
يبدا الهلال بقيادة المدرب رامون دياز بالرسم الآتي
الخطة 4-3-3
عبدالله المعيوف
سعود عبدالحميد - على آل بليهي - محمد البريك - سالم الدوسري
سلمان الفرج - أوديون إيجالو - جانج هيون سوو
محمد كنو - موسى ماريجا - ميشيل ديلجادو
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أهلا بكم في البث المباشر المقدم لكم من جول لمباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23، المقامة على ملعب الملك فهد الدولي
الهلال، الذي يخوض نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة على التوالي، والتاسعة في تاريخه، يسعى إلى تحقيق اللقب الثالث على التوالي، حيث يعد "الزعيم" هو حامل لقب آخر بطولتين في دوري أبطال آسيا.
وتأهل الموج الأزرق إلى النهائي بعد فوزه على الدحيل القطري في نصف نهائي منطقة غرب آسيا بنتيجة 7-0، في المباراة التي أقيمت على استاد الثمامة.