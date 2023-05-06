45+2" الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول
مباشرالهلال ضد أوراوا: مباشر لحظة بلحظة
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41" أووووووووووووووه" صاروخية من أندري كاريلو من على حدود المنطقة أبعدها الحارس بصعوبة
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35" بطاقة صفراء من نصيب تومواكي أوكويو بعد تدخل قوي على كاريلو
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44" تسديدة قوية من محمد كنو مرت أعلى المرمى بقليل
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31" عرضية خطيرة للفريق الياني تنتهي بتسديدة قوية من شينزو كوروكي تصطدم فى القائم وتمر بسلام على مرمى عبدالله المعيوف
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30" نسف ساعة من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
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25" سيطرة من لاعبي الهلال على الكرة وتمريرات متتالية في وسط الملعب
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21" أوووووووووووه، تسديدة صاروخية من ميشاييل ديلجادو من داخل المنطقة وتصدى رائع من الحارس وابعدها ببراعة
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18" عرضية من محمد البريك من الجهة اليمنى حاول معها ميشايل لكن الحارس الياباني أقرب للكره وأمسكها بثبات
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15" ربع ساعة أولى من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم حتى الآن
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9" مطالبات من لاعبي الهلال بركلة جزاء بعد تدخل قوي على عبدالله الحمدان لكن الحكم يشير باستمرار اللعب
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8" سيطرة من لاعبي الهلال وتمريرات متتالية فى وسط الميدان
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أوووووووووووه، التهديد الأول للزعيم
5" عرضية من الجهة اليمنى عن طريق ميشائيل تلقاها إيجالو وحاول تسديد الكرة لكنه اصطدم بالحارس الياباني والحكم يحتسب خطأ للفريق الياباني
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1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
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تشكيل أوراورا
يبدأ أوراورا بقيادة المدرب ماسيج سكورزا بالرسم الأتي
الخطة 4-2-3-1
شوساكو نيشيكاو
تاكاهيرو اكيموتو - ماريوس هويبراتن - سكوت جاميسون - هيروكي ساكاي
كين ايواو - اتسوكي ايتوه
تاكاهيرو اكيموتو - يوشو كويزمي - تومواكي اوكوبو
شينزو كوروكي
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تشكيل الهلال
يبدا الهلال بقيادة المدرب رامون دياز بالرسم الآتي
الخطة 4-3-3
عبدالله المعيوف
محمد البريك - علي البليهي - جانج هيو سو - سعود عبدالحميد
أندريه كارييو - عبدالله عطيف - محمد كنو
عبدالله الحمدان - أوديون إيجالو - مايكل
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أهلا بكم في البث المباشر المقدم لكم من جول، يحتضن ملعب سايتاما 2002 مباراة أوراوا ريدز والهلال في إياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2022، حيث تأتي المباراة بعد أسبوع واحد فقط على مواجهة الفريقين ذهابًا على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.
الفريق الياباني تمكن من فرض التعادل بهدف لمثله على الهلال في مباراة الذهاب، ويكفيه الفوز أو التعادل السلبي ليجرد "الزعيم" من لقبه الآسيوي.
أما الهلال، فمطالب بالفوز أو التعادل بأكثر من 1-1 من أجل حصد لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي، فيما ستتجه المباراة إلى أشواط إضافية في حالة التعادل بهدف لمثله، ولن يتم تطبيق قاعدة الهدف خارج الأرض في الأشواط الإضافية.