مدونة حية

الهلال والنصر مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الهلال والنصر في الجولة الثامنة من الدوري السعودي 2019-2020

محدث
التعليقات()

2019-10-27T17:04:07Z

6- مازالت المباراة مستمرة في الصراع القائم في وسط ملعب الفريقين.

2019-10-27T17:03:17Z

5- الجماهير تشتعل حماساً في المدرجات مما ينطبع على اللاعبين في الملعب.

2019-10-27T17:01:52Z

3- بداية حماسية من الفريقين منذ الدقائق الأولى، في محاولة للسيطرة على مُجريات المباراة منذ البداية.

بداية المباراة

2019-10-27T16:57:07Z

ركلة البداية لديربي الرياض

1- يُطلق حكم المباراة صافرة بداية مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر.

تشكيل النصر

2019-10-27T16:41:08Z

فيتوريا يبدأ بحمد الله والقوى الضاربة بحثًا عن نقاط المباراة الثلاث

يبدأ المدرب روي فيتوريا بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (برد جونز / عبد الرحمن العبيد، عبد الله مادو ، مايكون ، سالطان الغنام / بيتروس ، عبد الله الخيبري / جيوليانو ، يحيى الشهري ، نور الدين أمرابط / عبد الرزاق حمد الله).

البدلاء: (عمر هوساوي ، عبد العزيز الجبرين ، مختار علي، أيمن يحيى، عوض خميس ، وليد عبد الله، فهد الجميعة، عبد الرحمن الدوسري، فراس البريكان).

تشكيل الهلال

2019-10-27T16:37:09Z

جوميس وإدواردو يقودان الهجوم، وجوفينكو والعابد والشلهوب على مقاعد البدلاء

يبدأ المدرب رازفان لوشيسكو بطريقة (4-4-2) وبتشكيلة تضم: (عبد الله المعيوف / ياسر الشهراني، علي البليهي، جانج هيون سو، محمد البريك / سالم الدوسري ، جوستافو كويار، سلمان الفرج، أندريه كاريو / كارلو إدواردو ، بافيتيمبي جوميس).
البدلاء: (عبد الله عطيف، سيباستيان جوفينكو، محمد الشلهوب، صالح الشهري، حسن كادش، عبد الله الحافظ، نواف العابد، هتان باهبري، محمد الواكد).

2019-10-27T16:35:11Z

يقام اللقاء على ملعب جامعة الملك سعود معقل الهلال، والصافرة للحكم تشافي استرادا

2019-10-27T16:34:18Z

ولكن جدول ترتيب مباريات العالمي هذا الموسم لم يكن رحيمًا بهم، إذ وضع النصر في مواجهة الهلال في الجولة الثامنة والمقبلة، في مباراة من المقرر أن تجمع بينهما على ملعب جامعة الملك عبد العزيز في الرياض يوم الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ ميلاديًا، الموافق ٢٨ صفر ١٤٤١ هجريًا.

2019-10-27T16:34:11Z

هذه النتائج السلبية وضعت مستقبل المدرب البرتغالي روي فيتوريا على المحك، غير أن الانتصار الذي حُقق على الرائد ورغم الأداء الذي عليه عديد من علامات الاستفهام، فقد يكون بمثابة العودة إلى الطريق الصحيح ويُعطي للإدارة الثقة في مدربها الذي حقق معهم لقب الدوري السعودي الموسم الماضي.

2019-10-27T16:34:02Z

النصر كان قد قاسى مرحلة من التخبط في الأسابيع الأخيرة، بدأت بالهزيمة من السد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا وانتهاء الحلم الآسيوي مع تلك الخسارة، ثم امتد التخبط ليصل إلى الدوري المحلي، وذلك بعدما عجز النصر عن تحقيق الانتصارات في آخر 3 مباريات، بتحقيقه لتعادلين سلبيين أمام الشباب والأهلي وهزيمة من مفاجئة من الحزم بهدف نظيف.

2019-10-27T16:33:56Z

سجل النصر عودته مجددًا إلى سكة الانتصارات، وذلك بعدما تمكن من تحقيق فوز مهم للغاية على مضيفه الرائد بهدفين نظيفين من توقيع عبد الرزاق حمدالله ويحيى الشهري، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة السابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

2019-10-27T16:33:18Z

أعزائي المتابعين..أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لديربي الرياض بين الهلال والنصر في الجولة الثامنة من الدوري السعودي 2019-2020