3" عرضية من الجانب الأيمن أرسلها سعود عبدالحميد تلقاها كاريلو بتسديدة مرت بجوار القائم
مباشرالهلال والفيحاء: مباشر لحظة بلحظة
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2" محاولة التوغل من سالم الدوسري من على حدود المنطقة لكن تدخل معه سامي الخيبري واستخلص الكرة بنجاح
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1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
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تشكيل الفيحاء
يبدأ الفيحاء بقيادة المدرب فوك راسوفيتش بالرسم الأتي
الخطة 3-4-3
فلاديمير ستويكوفيتش
محمد البقعاوي - سامي الخيبري - بندر ناصر المطيري
سعود زيدان - باولو لوكاس سانتوس - ريكاردو ريلير - أسامة يوسف الخلف
سلطان مندش - انتوني نواكاييم - فيكتور رويز
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تشكيل الهلال
يبدا الهلال بقيادة المدرب رامون دياز بالرسم الآتي
الخطة 4-2-3-1
عبدالله المعيوف
سعود عبدالحميد - جانج هيون سوو - علي آل بليهي - ناصر الدوسري
جوستافو كويلار - محمد كنو
أندري كاريلو - سالم الدوسري - عبدالله الحمدان
صالح الشهري
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الهلال والفيحاء في نصف نهائي بطولة السوبر السعودي 2023،ملعب الأمير عبد الله الفيصل في مدينة الرياض.
يشارك الهلال في بطولة السوبر بصفته بطلًا للدوري السعودي الموسم الماضي، بينما يلعب الفيحاء بصفته بطلًا لكأس الملك
الهلال يريد مصالحة جماهيره هذا الموسم، خاصة أن مستواه لم يصل إلى المستوى المطلوب، ويسعى إلى التقدم نحو النهائي للاقتراب من تحقيق اللقب، على الجانب الآخر الفيحاء، يعاني بشكل كبير هذ الموسم ويهدف إلى تقديم مباراة مميزة يعبر بها الموج الأزرق إلى النهائي.
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المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الفيحاء - الهلال
الخميس 26 يناير 2023،
18:00 السعودية، 17:00 مصر
الأمير عبد الله الفيصل
Shahid
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