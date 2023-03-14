62" مراد باتنا نفذ الخطأ بتسديدة مباشرة فى إتجاه المرمى ابعدها المعيوف بنجاح
مباشرالهلال ضد الفتح: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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60" خطأ من مكان جيد للفتح من على حدود المنطقة بعد تدخل قوي من سلمان الفرج على مراد باتنا
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56" تمريرة خطيرة تصل لفراس البريكان وكاد ان ينفرد بالمرمى لكن تدخل علي آل بليهي واستخلصها ببراعة
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أوووووه، القائم يمنع إيجالو من التسجيل
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جووووووووووووووووول، الثاني للهلال من ميشايل
48" توغل رائع من إيجالو من داخل يمين المنطقة ثم مررها عرضية تلقاها ميشايل ديلجادو بتسديدة فى المرمى
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46" بداية الشوط الثاني
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45+7" الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1.
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45+2" تسديدة قوية من بيتروس ماتيوس من على حدود المنطقة أمسكها الحارس عبدالله المعيوف
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45" الحكم أضاف 7 دقائق وقت بدل ضائع
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44" تسديدة قوية من محمد الفهيد لكنها مرت بعيدة عن المرمى
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40" سيطرة متبادلة بين لاعبي الفريقين على الكرة وانحصار اللعب في منتصف الميدان
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35" بطاقة صفراء من نصيب فران فيليز بعد تدخل قوي على إيجالو فى منتصف الميدان
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ياالله تصدي رائع من جايكو رينيه
32" عرضية رائعة من الجهة اليمنى من كاريلو تلقاها إيجالو برأسية قوية ابعدها جايكوب حارس مرمى الفتح ببراعة
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29" تسديدة قوية من مروان سعداني من على حدود المنطقة أمسكها الحارس عبدالله المعيوف بثبات
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جوووووووول، التعادل للفتح عن طريق فراس البريكان
27" عرضية ن الجهة اليمنى عن طريق مراد باتنا تلقاها فراس البريكان بتسديدة من داخل المنطقة فى شباك عبدالله المعيوف
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26" بطاقة صفراء من نصيب علي آل بليهي
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25" هدوء فى رتم المباراة وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان
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جووووووووووووووول،،، كنو يتقدم للهلال
17" محمد كنو يسجل الهدف الأول للهلال بعد تنفيذ ركلة جزاء بتسديدة قوية على يمين المرمى
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أووووووووووووووه، ركلة جزاء للهلال
15" الحكم يحتسب ركلة جزاء للهلال بعد التأكد من الفار من وجود لمسة يد على مراد باتنا
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12" ركلة حرة للهلال تنفذ بعرضية من اندري كاريلو لكن ابعدها مراد باتنا وحولها إلى ركنية