مباشرالهلال ضد الفتح: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الهلال والفتح، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس الملك 2022-23.

Hilal Taawoun SPL 10.03.2023Hilal Twitter
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الهلال vs الفتحالهلالالفتحكأس خادم الحرمين الشريفين

ملخص

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    62" مراد باتنا نفذ الخطأ بتسديدة مباشرة فى إتجاه المرمى ابعدها المعيوف بنجاح

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    60" خطأ من مكان جيد للفتح من على حدود المنطقة بعد تدخل قوي من سلمان الفرج على مراد باتنا

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    56" تمريرة خطيرة تصل لفراس البريكان وكاد ان ينفرد بالمرمى لكن تدخل علي آل بليهي واستخلصها ببراعة

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    أوووووه، القائم يمنع إيجالو من التسجيل

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    جووووووووووووووووول، الثاني للهلال من ميشايل

    48" توغل رائع من إيجالو من داخل يمين المنطقة ثم مررها عرضية تلقاها ميشايل ديلجادو بتسديدة فى المرمى

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    46" بداية الشوط الثاني

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    45+7" الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1.

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    45+2" تسديدة قوية من بيتروس ماتيوس من على حدود المنطقة أمسكها الحارس عبدالله المعيوف

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    45" الحكم أضاف 7 دقائق وقت بدل ضائع 

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    44" تسديدة قوية من محمد الفهيد لكنها مرت بعيدة عن المرمى

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    40" سيطرة متبادلة بين لاعبي الفريقين على الكرة وانحصار اللعب في منتصف الميدان

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    35" بطاقة صفراء من نصيب فران فيليز بعد تدخل قوي على إيجالو فى منتصف الميدان

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    ياالله تصدي رائع من جايكو رينيه

    32" عرضية رائعة من الجهة اليمنى من كاريلو تلقاها إيجالو برأسية قوية ابعدها جايكوب حارس مرمى الفتح ببراعة

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    29" تسديدة قوية من مروان سعداني من على حدود المنطقة أمسكها الحارس عبدالله المعيوف بثبات

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    جوووووووول، التعادل للفتح عن طريق فراس البريكان

    27" عرضية ن الجهة اليمنى عن طريق مراد باتنا تلقاها فراس البريكان بتسديدة من داخل المنطقة فى شباك عبدالله المعيوف

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    26" بطاقة صفراء من نصيب علي آل بليهي

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    25" هدوء فى رتم المباراة وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان

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    جووووووووووووووول،،، كنو يتقدم للهلال

    17" محمد كنو يسجل الهدف الأول للهلال بعد تنفيذ ركلة جزاء بتسديدة قوية على يمين المرمى

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    أووووووووووووووه، ركلة جزاء للهلال

    15" الحكم يحتسب ركلة جزاء للهلال بعد التأكد من الفار من وجود لمسة يد على مراد باتنا

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    12" ركلة حرة للهلال تنفذ بعرضية من اندري كاريلو لكن ابعدها مراد باتنا وحولها إلى ركنية