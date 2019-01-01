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الهلال × العين | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الهلال السعودي والعين الإماراتي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19

محدث
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2019-05-05T19:58:58Z

كانت آخر مباريات العين في دوري أبطال آسيا أمام فريق الدحيل في الجولة الرابعة، وخسروا هذا اللقاء بهدفين دون رد، ويتزيل الفريق جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطتين فقط، حيث لم يستطع تحقيق الفوز حتى الآن، لكن تعادل في مبارتين وخسر مثلهم، ويأتي الفريق في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 39 نقطة، في ظل النتائج السيئة التي يقدمها الزعيم في الفترة الأخيرة.

2019-05-05T19:58:44Z

سقط الزعيم مجددًا أمام التعاون ، لكن هذه المرة في الدوري السعودي للمحترفين بهدفين نظيفين، وبهذا السقوط بقى الموج الأزرق في المركز الثاني وتجمد رصيده عن النقطة 63 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن النصر الذي حقق انتصار ثمين على الفتح بخماسية نظيفة في نفس الجولة، فبعد مرور 27 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في ست وتلقى ثلاث هزائم.

2019-05-05T19:58:26Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يفتح استاد جامعة الملك سعود أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الهلال والعين، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.