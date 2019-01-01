كانت آخر مباريات العين في دوري أبطال آسيا أمام فريق الدحيل في الجولة الرابعة، وخسروا هذا اللقاء بهدفين دون رد، ويتزيل الفريق جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطتين فقط، حيث لم يستطع تحقيق الفوز حتى الآن، لكن تعادل في مبارتين وخسر مثلهم، ويأتي الفريق في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 39 نقطة، في ظل النتائج السيئة التي يقدمها الزعيم في الفترة الأخيرة.
سقط الزعيم مجددًا أمام التعاون ، لكن هذه المرة في الدوري السعودي للمحترفين بهدفين نظيفين، وبهذا السقوط بقى الموج الأزرق في المركز الثاني وتجمد رصيده عن النقطة 63 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن النصر الذي حقق انتصار ثمين على الفتح بخماسية نظيفة في نفس الجولة، فبعد مرور 27 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في ست وتلقى ثلاث هزائم.