مباشرالهلال والطائي: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الهلال والطائي في الجولة 23 من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، والمقامة على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

Hilal Taawoun SPL 10.03.2023Hilal Twitter
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الهلال vs الطائيالهلالالطائيدوري روشن السعودي
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    جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الهلال يقلص الفارق

    57 تمريرة رائعة بإتجاه فييتو الذي يقوم بتفويت الكرة للبديل الآخر إيجالو، أوديون ينفرد بالمرمى ويسدد ولكن الحارس يتصدى لها، قبل أن يسدد الشهري الكرة برأسه بقوووة في المرمى

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    56 الطائي يرد بتسديدة من مبينزا ولكن الكرة تصل سهلة في يد المعيوف

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    55 تسديدة من فييتو ولكن الكرة تصل سهلة في يد حارس الطائي

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    53 تسديدة من موسونا لاعب الطائي ولكن الكرة تمر بعيدة قليلًا عن القائم

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    49 ضغط متواصل من الهلال منذ بداية الشوط الثاني لتقليص الفارق

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    بداية الشوط الثاني

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    نهاية الشوط الأول بتقدم الطائي على الهلال بهدفين نظيفين

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    المعيوف يتألق

    39 يحرم الطائي من فرصة تسجيل الهدف الثالث بعد تسديدة خطيررة من مبينزا

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    جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني للطائي

    35 تمريرة بينية أخرى مذهلة، سعيود يكسر مصيدة التسلل بشكل ررائع، ينفرد بالمرمى ويسجل الهدف الثاني للضيوف

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    30 تسديدة من ناصر الدوسري ولكن الكرة ترتطم بالدفاع، تُغير إتجاهها وتخرج لركنية

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    أووووووووووووووه الثاني يضيع من مبينزا

    29 فرصة لمهاجم الطائي مبينزا أمام المرمى ولكن المعيوف يتألق ويتصدى للكرة

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    جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول للطائي

    24 تمريرة مذهلة تضع مبينزا أمام المرمى، المعيوف يخرج من مرماه قبل أن يسددها مبينزا في الشباك بكل براعة

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    أووووووووووووووووووووه الهدف الأول يضيع من الطائي!

    19 تمريرة رررائعة تضع سعيود منفردًا بالمرمى ولكن النجم الجزائري يهدر الفرصة ويسدد الكرة بجوار القائم

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    18 عرررضية من الجهة اليمنى للطائي، ولكن الكرة تمر بسلام على دفاع الهلال

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    12 تسديدة قوووية من ماريجا ولكن حارس الطائي يمسك بها

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    خطيررررررررررة للهلال

    11 عررضية من ماريجا إلى صالح الشهري الذي يسيطر على الكرة بشكل رائع ويسدد! ولكن حارس الطائي يتألق، يتصدى لها وتخرج لركنية

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    4 تسديدة من الحمدان ولكن الدفاع يعترضها

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    انطلاق المباراة

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    تشكيل الطائي ضد الهلال

    قرر ميرل رادوي اختيار الخطة الآتية

    خطة اللعب: 3-4-2-1

    فيكتور براجا
    حسين قاسم - ألفا سيميدو - عبد الكريم السليمان
    نواف القميري - مختار علي - دينر كليمنت - محمد حرزان
    موسونا - أمير سعيود
    جي مبينزا

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    تشكيل الهلال ضد الطائي

    قرر رامون دياز الاعتماد على التشكيل التالي

    خطة اللعب: 4-2-3-1

    عبدلله المعيوف
    معاذ فقيهي - محمد جحفلي - خليفة الدوسري - محمد البريك
    ناصر الدوسري - عبدلله عطيف
    صالح الشهري - مصعب الجوير - عبدلله الحمدان
    موسى ماريجا