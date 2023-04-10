57' تمريرة رائعة بإتجاه فييتو الذي يقوم بتفويت الكرة للبديل الآخر إيجالو، أوديون ينفرد بالمرمى ويسدد ولكن الحارس يتصدى لها، قبل أن يسدد الشهري الكرة برأسه بقوووة في المرمى