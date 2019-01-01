يقدم فريق الشباب موسم رائع حتى الآن في الدوري السعودي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة بفارق نقطة واحدة عن التعاون الذي يحتل المركز الرابع، كانت آخر مباريات الفريق في الدوري أمام التعاون وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهاف، فحتى الآن خاض الفريق 29 مباراة، حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في ست وخسر ثلاث مباريات.