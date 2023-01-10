أهلا بكم في البث المباشر الكتابي في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022،223، والتي تجمع بين الرائد والهلال على ملعب الملك عبدلله ببريدة.

يدخل الهلال اللقاء منتشيًا بالفوز على الاتحاد في الكلاسيكو بهدف نظيف، ويسعى زعيم آسيا لمواصلة النتائج الإيجابية والضغط على فرق المقدمة، حيث يبتعد عن الصدارة بفارق 4 نقاط.

أما الرائد فكان قد نجح في الأسبوع الفائت في التغلب على ضمك بهدفين لهدفين، ويسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الخروج بنتيجة إيجابية أمام الهلال.

ويحتل الهلال المركز الرابع من سلم ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد لعب 12 مبارة، بينما يأتي الرائد في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 12 لقاء كذلك.