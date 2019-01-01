2019-01-05T12:53:05Z
30’ نصف ساعة مرت من عمر المباراة والتقدم للهلال بهدف مقابل لاشئ
2019-01-05T12:52:30Z
29’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة تلقاها جوميس برأسية رائعة لكن ابعدها الحارس ببراعة
2019-01-05T12:51:59Z
28’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق كاريلو لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية
2019-01-05T12:49:11Z
26’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق حسن كادش لداخل المنطقة تلقاها ريفاس برأسية لكنها مرت اعلى المرمي
2019-01-05T12:47:46Z
25’ سيطرة من لاعبي الهلال على مجريات اللقاء
2019-01-05T12:46:34Z
24’ ركنية للهلال تنفذ بعرضية لداخل المنطقة عن طريق إدواردو تلقاها الجحفلي برأسية قوية لكن امسكها الحارس بثبات
2019-01-05T12:45:56Z
23’ تسديدة قوية من جوميز من على حدود المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي
2019-01-05T12:45:03Z
21’ تسديدة قوية من فواز العنيزي لاعبي الدرع لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمي الحارس عبدالله المعيوف
الهدف الأول للهلال
2019-01-05T12:42:41Z
جيلمين ريفاس19’ الهدف جاء بعد عرضية رائعة من الجهة اليسري تلقاها جيلمين ريفاس برأسية قوية من داخل المنطقة تسكن الشباك بنجاح
2019-01-05T12:41:51Z
18’ جوووووووووووووول،،،،، والهدف الأول لفريق الهلال عن طريق جيلمين ريفاس
2019-01-05T12:40:12Z
17’ تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من كارلوس إدواردو لكنها تصطدم فى الدفاع وتردد بدون خطورة
2019-01-05T12:39:06Z
16’ خطا من على حدود المنطقة لفريق الهلال
2019-01-05T12:37:25Z
15’ ربع ساعة اولي من عمر المباراة ولايزال التعادل السلب قائم بين الفريقين
2019-01-05T12:36:43Z
13’ تمريرة طولية فى إتجاه مهاجم الدرع على حدود المنطقة لكن خروج رائع من الحارس عبدالله المعيوف وامسكها بثبات
2019-01-05T12:35:39Z
12’ تمريرة خطيرة تصل إلى ريفاس داخل المنطقة لكنه تباطئ فى تسديد الكرة ليتدخل الدفاع ويبعدها بنجاح
2019-01-05T12:35:11Z
11’ إنطلاقة من كاريلو من الجهة اليمنى لكن ابعدها مهند هوساوي بنجاح
2019-01-05T12:34:35Z
10’ عشر دقائق من عمر المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-01-05T12:32:32Z
8’ تمريرة ثنائية بين ريفاس وإدواردو لكنها تنتهي سهلة إلى حارس المرمي
2019-01-05T12:32:11Z
7’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين لاعبي الفريقين
2019-01-05T12:31:37Z
6’ خطا لفريق الدرع ضد اللاعب أحمد أشرف
2019-01-05T12:30:36Z
5’ ضغط قوي من لاعبي الهلال على دفاعات الدرع
2019-01-05T12:28:22Z
3’ تسديدة قوية قوية من جوميز من خارج المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي
2019-01-05T12:26:30Z
2’ بطاقة صفراء من نصيب مهند هوساوي بعد تدخل قوي على إدواردو
2019-01-05T12:24:18Z
1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
تشكيل الهلال
2019-01-05T12:00:17Z
📃 القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم في لقاء "الدرع"، ضمن دور الـ٦٤ من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين pic.twitter.com/B50cRL0gpq— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ٥ يناير ٢٠١٩
2019-01-05T01:12:57Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف نادي الهلال ضيفه نادري الدرع، على ملعب “جامعة الملك سعود” وذلك في إطار الدور ثمن نهائي ضمن فعاليات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.
#AlHilalVsAlDera #King_Cup #Alhilal ⚽️ pic.twitter.com/cHMIYNRz1W— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) ٤ يناير ٢٠١٩