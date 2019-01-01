2019-09-25T22:56:35Z
على الجانب الآخر، كانت آخر مباراة للتعاون أمام العدالة واستطاع تحقيق الانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويحتل الفريق حاليًا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط خلف الفيحاء الذي يحتل المركز التاسع بست نقاط، ، فحتى الآن خاض الفريق مبارتين منذ انطلاقة الموسم، حقق الفوز في واحدة، وتعادل في مثلها.
2019-09-25T22:56:26Z
فاز الزعيم على مضيفه اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي، ليعتلي الصدارة مجددًا، برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين عن الفيصلي وبثلاث نقاط عن العدالة، الأهلي، النصر، فبعد مرور 4 جولات من المسابقة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في واحدة.
2019-09-25T22:56:02Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يستضيف الهلال التعاون على استاد جامعة الملك سعود يوم الخميس 26 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 27 محرم 1441 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين 2019-20.، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.