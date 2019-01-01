فاز الزعيم على مضيفه اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي، ليعتلي الصدارة مجددًا، برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين عن الفيصلي وبثلاث نقاط عن العدالة، الأهلي، النصر، فبعد مرور 4 جولات من المسابقة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في واحدة.