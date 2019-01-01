نهاية المباراة
💢 لم يحقق #الهلال أي فوز في آخر 3 مباريات لعبها على أرضه في الدوري، تعادل مباراتين وخسر مباراة، كما لم يسجل أي هدف في آخر 223 دقيقة لعب على أرضه بالمنافسة .#الهلال_التعاون pic.twitter.com/ylFbTvvTyi— موقع قول السعودي (@GoalSA) April 29, 2019
هيلدون يتلقى بطاقة صفراء
بطاقة صفراء يتحصل عليها ماتشادو
التبديل الثالث للتعاون
التبديل الثالث للهلال
الهدف الثاني للتعاون عن طريق هيلدون راموس
راموس يضاعق النتيجة للتعاون69' هيلدون مرر كرة من على يسار منطقة الجزاء لتاوامبا الذي مررها لجهاد القادم من الخلف، فأرسل تسديدة أرضية اعترضها المعيوف لكنها عبرت منه، فلحق بالكرة بقدمه وأبعدها من أمام تاوامبا فوصلت لهيلدون الذي أرسل تسديدة عبرت للشباك من على يمين المعيوف
الهدف الثاني لنادي التعاون سجله اللاعب هيلدون في الدقيقة 69— دوري بلس (@dawriplusksa) April 29, 2019
الهلال 0 : 2 التعاون#الهلال_التعاون#دوري_بلس pic.twitter.com/TUSyTUY0P4
التبديل الثاني للتعاون
الهدف الأول للتعاون عن طريق تاوامبا
تاوامبا يتقدم للتعاون65' ساندرو مانويل أرسل كرة عالية من وسط الميدان روضها تاوامبا خلف الدفاع ثم دخل منطقة الجزاء وانفرد بالمعيوف رغم حصار البليهي، ثم أرسل تسديدة أرضية عبرت للشباك من على يسار عبد الله
الهدف الأول لنادي التعاون سجله اللاعب تاوامبا ي الدقيقة 65— دوري بلس (@dawriplusksa) April 29, 2019
الهلال 0 : 1 التعاون#الهلال_التعاون#دوري_بلس pic.twitter.com/VBfuEDJgsz
التبديل الثاني للهلال
بداية الشوط الثاني
التبديل الأول للهلال
ما تقييمك لأداء #الهلال في الشوط الأول، وماذا يحتاج للانتصار خلال هذه المباراة؟ pic.twitter.com/WSMZBk9U2v— موقع قول السعودي (@GoalSA) April 29, 2019
نهاية الشوط الأول
التبديل الأول للتعاون
فرصة جوميس الضائعة في الدقيقة 11
جوميز كاد أن يصل إلى هدفه 20 في البطولة المحلية، لكن كاسيو كان له رأي آخر.🙅♂️pic.twitter.com/7HGaWbeSnH— موقع قول السعودي (@GoalSA) April 29, 2019
لاعب نادي الهلال السابق طارق التايب يتواجد في مدرجات الهلال@Tareqaltaib_14 #الهلال_التعاون#دوري_بلس pic.twitter.com/9ShM1XuOXP— دوري بلس (@dawriplusksa) April 29, 2019
بداية المباراة
تشكيلة التعاون
سكري القصيم كامل العدد من أجل تحقيق الثلاث نقاط
يدخل المدرب بيدرو إيمانويل بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة تضم: (كاسيو / متعب المفرج ، حمدان الرويلي ، ريكاردو ماتشادو ، إبراهيم الزبيدي / ريان الموسى ، ساندرو مانويل / ربيع سفياني ، جهاد الحسين ، هيلدون / لياندري تاوامبا).
البدلاء: (ناصر الديجاني ، طلال العبسي ، سيدريك أميسي ، منصور المولد ، عبد الله الجوي ، نيلدو بيترولينا ، مدالله العليان ، نايف الموسى ، حسين شيعان).
تشكيلة #التعاون أمام "الهلال" في الجولة الـ 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .. #يارب_وفق_تعاونا 💛 pic.twitter.com/Co8IJCbxb8— نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) April 29, 2019
تشكيل الهلال
تشاموسكا يبدأ مباراته الأولى مع الزعيم بالقوى الضاربة
يبدأ المدرب بيريسليس تشاموسكا اللقاء بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (عبد الله المعيوف / محمد البريك ، ألبيرتو بوتيا ، علي البليهي ، ياسر الشهراني / ميلوس ديجينيك ، محمد كنو / سالم الدوسري ، كارلوس إدواردو ، سيباستيان جيوفينكو / سالم الدوسري).
📋 👕 القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم بمباراة "التعاون"، ضمن لقاءات الجولة الـ٢٨ من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين#الهلال_التعاون pic.twitter.com/THM8LEJy8y— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 29, 2019
البدلاء: (عبد الله عطيف ، حسن كادش ، جوناتان سوريانو ، محمد جحفلي ، علي الحبسي ، هتان باهبري ، عبد الملك الخيبري ، نواف العابد ، محمد الشلهوب).
يستضيف اللقاء استاد جامعة الملك سعود، والصافرة للحكم أرتور دياس.
يقدم فريق التعاون موسم رائع حتى الآن في الدوري السعودي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة خلف الشباب الذي يحتل المركز الثالث، كانت آخر مباريات الفريق في الدوري أمام القادسية، وحققوا الفوز بهدف دون رد، فحتى الآن خاض الفريق 27 مباراة، حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في سبع وخسر ست مباريات.
يحتل الهلال المركز الثاني في الدوري السعودي برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن النصر المتصدر، وفارق 10 نقاطٍ كاملة عن الشباب الثالث.
أعزائي المتابعين ... أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشر – المقدمة لكم من جول – لمباراة الهلال ضد التعاون في الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-19؛ ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان ... متابعة ممتعة.