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الهلال × التعاون | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث مباراة الهلال ضد التعاون في الجولة 28 من الدوري السعودي 2018-2019

محدث
التعليقات()

نهاية المباراة

2019-04-29T17:56:01Z

تنطلق الآن صافرة نهاية الشوط الثاني واللقاء بانتصار التعاون على الهلال بهدفين نظيفين

2019-04-29T17:55:13Z

96' عرضية من اليمين عن طريق البريك يبعدها الدفاع

2019-04-29T17:55:07Z

2019-04-29T17:53:36Z

94' كرة عالية للهلال تصل لإدواردو في يمين مناطق التعاون، فيحولها برأسه لجوميس الذي انفرد بكاسيو ثم أرسل تسديدة أرضية أبعدها الحارس، وفي الأخير اشار الحكم إلى تسلل على الفرنسي

2019-04-29T17:53:08Z

94' يا إلهي! جوميس فقد القدرة على تسجيل الأهداف على ما يبدو

2019-04-29T17:51:46Z

92' البريك ينفذ الضربة الحرة بكرة عالية تصل لكنو في يمين منطقة الجزاء فيرسل عرضية تصطدم بالدفاع وتخرج لركنية

هيلدون يتلقى بطاقة صفراء

2019-04-29T17:51:15Z

92' خطأ في مكان خطير للهلال أمام يسار منطقة الجزاء بعد تدخل من هيلدون على العابد

2019-04-29T17:50:08Z

91' الحكم يضيف 6 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع

2019-04-29T17:49:29Z

90' الشهراني يرسل عرضية من على يسار منطقة الجزاء تعبر من جوميز دون خطورة

2019-04-29T17:48:43Z

89' عرضية من اليسار عن طريق العابد يعترضها المفرج ويبعد الكرة من على قدم جوميس

2019-04-29T17:47:03Z

89' الشهراني ينطلق بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية أرضية تصطدم بالدفاع وتخرج للركنية

2019-04-29T17:46:22Z

87' تسديدة قويييييييية من كنو المتمركز في يمين منطقة الجزاء، يعترضها كاسيو ويبعد الكرة إلى ركنية من على يساره

2019-04-29T17:45:07Z

86' تدوير للكرة بين لاعبي الهلال أمام منطقة جزءا التعاون الصامد حتى الآن

2019-04-29T17:43:24Z

84' البريك ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل بينية لجوميس الذي ينفرد بكاسيو في يمين منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة أرضية تعبر من على يمين الحارس ثم يشتتها العليان، وفي الأخير يشير الحكم إلى تسلل على الفرنسي

2019-04-29T17:41:53Z

82' سوريانو ينفذ الضربة الحرة بتسديدة قوية تصطدم بالجدار ثم ترتفع الكرة، لكنها تصل في الأخير سهلة إلى يد كاسيو

بطاقة صفراء يتحصل عليها ماتشادو

2019-04-29T17:40:53Z

81' خطأ للهلال من مكان خطير على قوس منطقة الجزاء بعد تدخل من ماتشادو على سوريانو تلقى عليه البطاقة الصفراء

2019-04-29T17:38:15Z

79' سيطرة للتعاون على الكرة في هذه الأثناء، واستسلام واضح على أداء الهلال

2019-04-29T17:36:26Z

77' تمريرة راااااااااااااااااائعة من العابد من على قوس منطقة الجزاء لجوميس الذي أرسل تسديدة قوية من يمين المنطقة وجدت يد البارع كاسيو

2019-04-29T17:35:16Z

76' اندفاع هجومي للهلال في هذه الأثناء بحثاً عن الطريق لمرمى كاسيو، لكن يبدو أنه لا أمل

التبديل الثالث للتعاون

2019-04-29T17:33:30Z

74' سيدريك أميسي يدخل بدلاً من جهاد الحسين

التبديل الثالث للهلال

2019-04-29T17:32:53Z

72' سوريانو يدخل بدلاً من الدوسري

الهدف الثاني للتعاون عن طريق هيلدون راموس

2019-04-29T17:31:41Z

راموس يضاعق النتيجة للتعاون

69' هيلدون مرر كرة من على يسار منطقة الجزاء لتاوامبا الذي مررها لجهاد القادم من الخلف، فأرسل تسديدة أرضية اعترضها المعيوف لكنها عبرت منه، فلحق بالكرة بقدمه وأبعدها من أمام تاوامبا فوصلت لهيلدون الذي أرسل تسديدة عبرت للشباك من على يمين المعيوف

2019-04-29T17:30:37Z

69' الثااااااااااااااااااااااااني للتعاون عن طريق هيلدون

التبديل الثاني للتعاون

2019-04-29T17:29:46Z

69' نيلدو يدخل بدلاً من الزبيدي

2019-04-29T17:28:40Z

68' إدواردو أرسل عرضية أرضية رائعة من على يمين منطقة الجزاء وصلت لجوميس الذي حولها إلى المرمى من عمق المنطقة، لكن الكرة خرجت بعيدة إلى ضربة مرمى

2019-04-29T17:28:19Z

68' يا رباااااااااااااااااااااه، ماذا أضعت با جوميس؟

2019-04-29T17:27:42Z

67' الحكم يحتسب الهدف بعد التأكد من الفيديو

2019-04-29T17:27:21Z

66' الحكم يوقف اللعب ويعود للفيديو للوقوف على صحة الهدف

الهدف الأول للتعاون عن طريق تاوامبا

2019-04-29T17:25:11Z

تاوامبا يتقدم للتعاون

65' ساندرو مانويل أرسل كرة عالية من وسط الميدان روضها تاوامبا خلف الدفاع ثم دخل منطقة الجزاء وانفرد بالمعيوف رغم حصار البليهي، ثم أرسل تسديدة أرضية عبرت للشباك من على يسار عبد الله

2019-04-29T17:24:11Z

65' قووووووووووووووووووووووووووووووووووول أول للتعاون عن طريق تاوامبا

2019-04-29T17:23:42Z

64' هيلدون يتقدم بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية أرضية تصطدم بالدفاع وتخرج إلى ركنية

التبديل الثاني للهلال

2019-04-29T17:23:09Z

64' نواف العابد يدخل بدلاً من جيوفينكو

2019-04-29T17:22:37Z

63' كنو يرسل كرة عالية للدوسري الذي يمررها للشهراني، لكن تسلل على الدوسري

2019-04-29T17:20:33Z

61' البريك يتقدم بالكرة في اليمين ويدخل منطقة الجزاء ثم يراوغ ويمررها لجوميس الذي يتباطأ ثم يتبادل الكرة مع عطيف الذي يعيدها له، لكن تسلل على الفرنسي

2019-04-29T17:19:06Z

59' هدوء في نسق اللقاء في هذه الأثناء، وبدأ التوتر يظهر على أداء عناصر الهلال

2019-04-29T17:16:16Z

56' هيلدون أرسل بينية رااااااائعة من يسار مناطق الهلال وضعت جهاد الحسين في مواجهة المعيوف في يسار منطقة الجزاء، فأرسل تسديدة أرضية عبرت من على يسار حارس الموج الأزرق ثم تهادت الكرة إلى خارج الملعب

2019-04-29T17:15:58Z

56' يا ربااااااااااااااااااااااااه، ماذا أضعت يا جهاد؟

2019-04-29T17:15:01Z

55' ركنية للتعاون من على يمين مرمى الهلال، ينفذها هيلدون بعرضية ماكرة إلى المرمى مباشرة يطير لها المعيوف ويبعدها

2019-04-29T17:12:21Z

53' التعاون بدأ يخرج من مناطقه بحثاً عن الهدف، وعناصر الهلال بدأت تظهر عليهم علامات التعب

2019-04-29T17:11:13Z

51' جهاد الحسين يتقدم بالكرة أمام منطقة الجزاء ثم يتبادلها مع تاوامبا ويدخل المنطقة ومن ثم يحاول إرسال تسديدة، لكن الشهراني يعترضه ويبعد الكرة

2019-04-29T17:10:41Z

51' يا ربااااااااااااااااااااه، التعاون كاد أن يتقدم لولا الشهراني

2019-04-29T17:09:00Z

49' ضغط الهلال على التعاون يتواصل مع بداية الشوط الثاني، وسكري القصيم يستمر في تراجعه واعتماده على المرتدات

2019-04-29T17:07:24Z

48' أصبح الهلال على اليمين  والتعاون على اليسار مع بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

2019-04-29T17:05:21Z

46' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الثاني

التبديل الأول للهلال

2019-04-29T17:04:39Z

46' عبد الله عطيف يدخل بدلاً من ديجينيك قبل بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

2019-04-29T16:45:47Z

49' تنطلق الآن صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل سلبياً بدون أهداف

2019-04-29T16:45:07Z

48' استحواذ الهلال في الشوط الأول وصل إلى 71%، وحتى الآن التعادل السلبي هو سيد الموقف

2019-04-29T16:43:49Z

46' الحكم يضيف 4 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع

2019-04-29T16:43:13Z

45' عرضية خطييييييييييرة من الركنية عن طريق جيوفينكو تعبر من على رأس إدواردو إلى ضربة مرمى من على حافة القائم الأيسر لكاسيو

2019-04-29T16:42:40Z

44' خطأ للهلال من يسار مناطق التعاون بعد تدخل من العليان على الرويلي

التبديل الأول للتعاون

2019-04-29T16:41:02Z

44' عبد الله العليان يدخل بدلاً من الرويلي الذي خرج بداعي الإصابة

2019-04-29T16:40:25Z

43' الحكم يشير لاستئناف اللعب بعد نهوض الشهراني وخروج الرويلي لتلقي العلاج خارج الملعب

2019-04-29T16:38:28Z

40' اصطدام بين الرويلي والشهراني في مناطق التعاون يتسبب في إصابة اللاعبين، يوقف الحكم اللعب لعلاجهما

2019-04-29T16:37:23Z

38' جيوفينكو ينفذ الضربة الحرة بكرة عالية إلى منطقة الجزاء يبعدها الدفاع

2019-04-29T16:34:44Z

37' خطأ للهلال من مكان بعيد أمام منطقة جزاء التعاون على اليسار قليلاً، احتسبه الحكم بعد تدخل من الرويلي على جوميس

2019-04-29T16:32:58Z

35' كرة أمامية للهلال إلى مناطق التعاون تربك الدفاع وتتسبب في صراع بين عناصر الفريقين عليها حتى تصل لإدواردو الذي يحولها برأسه لجوميس، فينفرد بكاسيو ويراوغه ثم يودع الكرة في الشباك الخاوية، لكن الحكم يوقف اللعب ويلغي الهدف

2019-04-29T16:32:41Z

35' قوووووووووووووووووووووووووول أول للهلال يلغيه الهدف بداعي التسلل

2019-04-29T16:31:32Z

34' هيلدون ينفذ الضربة الحرة بكرة عالية إلى يسار منطقة جزاء الهلال يبعدها البليهي للركنية

2019-04-29T16:31:13Z

34' خطأ للتعاون من بعد وسط الميدان بعد تدخل قوي على تاوامبا

2019-04-29T16:29:18Z

32' على الهلال الفوز بهذه المباراة، ليس فقط للثأر من هزيمة الكأس المذلة، بل أيضاً لاستعادة الصدارة من النصر

فرصة جوميس الضائعة في الدقيقة 11

2019-04-29T16:28:55Z

2019-04-29T16:26:55Z

30' تمريرات بين لاعبي الهلال في مناطق التعاون بحثاً عن الثغرة، لكن على ما يبدو أن الأمر صعب

2019-04-29T16:24:51Z

28' إدواردو يضم بالكرة في يسار منطقة الجزاء ثم يمررها للشهراني الذي يترك الكرة لجوميس فريسل تسديدة أرضية تخرج ضعيفة ويبعدها الدفاع

2019-04-29T16:22:52Z

26' تدوير للكرة بين عناصر الهلال بحثاً عن الطريق لمرمى كاسيو المفقود حتى الآن

2019-04-29T16:21:25Z

24' الهلال ضاغط بكل قوته بحثاً عن التقدم، أما التعاون فقوته تكمن في الصمود والانتظار في الخلف، وهو الأمر الناجح فيه الفريق حتى الآن

2019-04-29T16:20:11Z

23' خطيييييييييييييييرة للهلال بعرضية من الركنية عن طريق جيوفينكو، يرتقي لها ديجينيك ويرسل رأسية تعبر إلى ضربة مرمى من على حافة القائم الأيسر لكاسيو

2019-04-29T16:17:15Z

22' تصويبة قويييييية من جيوفينكو من أمام منطقة الجزاء يطير لها كاسيو ويبعد الكرة لركنية من على يمينه

2019-04-29T16:15:48Z

19' عرضية خطيييييييييرة من اليمين عن طريق جيوفينكو، يعترضها ماتشادو فترتد الكرة إلى كاسيو الذي يمسكها

2019-04-29T16:14:00Z

17' خطأ للهلال من أمام يمين منطقة جزاء التعاون، ينفذه جيوفينكوبكرة عالية إلى منطقة الجزاء يبعدها تاوامبا

2019-04-29T16:12:24Z

15' كاسيو يرسل كرة عالية يرتقي لها تاوامبا في محاولة للسيطرة على الكرة، لكنها تعبر منه وتصل سهلة للمعيوف

2019-04-29T16:11:51Z

14' تبادل كرات بين لاعبي التعاون في الخلف بدايةً للهجوم

2019-04-29T16:09:48Z

12' الخطيييييييييييييير جوميس يستلم كرة في يسار منطقة جزاء التعاون بعد بينية من جيوفينكو، ثم يرسل تسديدة أرضية يعترضها كاسيو لكن الكرة تتجه للمرمى، فينطلق لها الزبيدي ويبعدها من على خط المرمى في لقطة رائعة

2019-04-29T16:09:00Z

11' عرضية من على يسار منطقة الجزاء عن طريق هيلدون يحولها تاوامبا برأسه للمرمى، لكن المعيوف في الموعد ويعترض الكرة

2019-04-29T16:07:11Z

11' يا ربااااااااااااااااااااااااااه، تاوامبا كاد أن يباغت الهلال ويتقدم للتعاون

2019-04-29T16:03:28Z

6' حتى الآن التعاون متراجع لمناطقه انتظاراً للمرتدات، والهلال مستحوذ على الكرة

2019-04-29T16:02:15Z

5' ركنية للهلال من على يمين المرمى، ينفذه جيوفينكو بعرضية يحولها جوميس برأسه للمرمى، لكن الرويلي يبعد الكرة من على خط المرمى ببراعة

2019-04-29T16:01:36Z

4' هيجان هلالي على أرضية الميدان وفي المدرجات بحثاً عن الثأر

2019-04-29T16:00:37Z

2' الهلال على اليسار بالأزرق المعتاد، والتعاون على اليمين بالأصفر 

بداية المباراة

2019-04-29T15:57:28Z

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول واللقاء

تشكيلة التعاون

2019-04-29T15:57:20Z

سكري القصيم كامل العدد من أجل تحقيق الثلاث نقاط

يدخل المدرب بيدرو إيمانويل بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة تضم: (كاسيو / متعب المفرج ، حمدان الرويلي ، ريكاردو ماتشادو ، إبراهيم الزبيدي / ريان الموسى ، ساندرو مانويل / ربيع سفياني ، جهاد الحسين ، هيلدون / لياندري تاوامبا).

البدلاء: (ناصر الديجاني ، طلال العبسي ، سيدريك أميسي ، منصور المولد ، عبد الله الجوي ، نيلدو بيترولينا ، مدالله العليان ، نايف الموسى ، حسين شيعان).

تشكيل الهلال

2019-04-29T15:56:07Z

تشاموسكا يبدأ مباراته الأولى مع الزعيم بالقوى الضاربة

يبدأ المدرب بيريسليس تشاموسكا اللقاء بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (عبد الله المعيوف / محمد البريك ، ألبيرتو بوتيا ، علي البليهي ، ياسر الشهراني / ميلوس ديجينيك ، محمد كنو / سالم الدوسري ، كارلوس إدواردو ، سيباستيان جيوفينكو / سالم الدوسري).

البدلاء: (عبد الله عطيف ، حسن كادش ، جوناتان سوريانو ، محمد جحفلي ، علي الحبسي ، هتان باهبري ، عبد الملك الخيبري ، نواف العابد ، محمد الشلهوب).

2019-04-29T15:55:50Z

يستضيف اللقاء استاد جامعة الملك سعود، والصافرة للحكم أرتور دياس.

2019-04-29T15:55:42Z

يقدم فريق التعاون موسم رائع حتى الآن في الدوري السعودي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة خلف الشباب الذي يحتل المركز الثالث، كانت آخر مباريات الفريق في الدوري أمام القادسية، وحققوا الفوز بهدف دون رد، فحتى الآن خاض الفريق 27 مباراة، حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في سبع وخسر ست مباريات.

2019-04-29T15:55:36Z

يحتل الهلال المركز الثاني في الدوري السعودي برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن النصر المتصدر، وفارق 10 نقاطٍ كاملة عن الشباب الثالث.

2019-04-29T15:55:24Z

أعزائي المتابعين ... أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشر – المقدمة لكم من جول – لمباراة الهلال ضد التعاون في الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-19؛ ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان ... متابعة ممتعة.