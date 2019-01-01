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الهلال × التعاون | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الهلال والتعاون في نصف نهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-04-26T17:53:06Z

90+5’ الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة 

2019-04-26T17:52:18Z

89’ سيطرة على مجريات اللقاء وإنحصار الكرة بين أقدام لاعبي التعاون فى منتصف الميدان

إبراهيم الزبيدي يسجل الهدف الخامس

2019-04-26T17:49:15Z

إبراهيم الزبيدي

87’ الهدف جاء بعد سلسلة من التمريرات بين أقدام لاعبي التعاون وتمريرة تصل لداخل يسار المنطقة إلى إبراهيم الزبيدي الذي سدد كرة قوية تسكن الشباك بنجاح

2019-04-26T17:48:38Z

86’ جوووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الخامس عن طريق  إبراهيم الزبيدي 

التبديل الثالث والاخير فى صفوف التعاون

2019-04-26T17:47:03Z

85’ دخول جهاد الحسين وخروج عبدالفتاح آدم 

2019-04-26T17:46:23Z

84’ سيطرة من لاعبي التعاون على مجريات اللقاء وتمريرات متبادلة فى منتصف الميدان 

لياندرو تاوامبا يسجل الهدف الرابع

2019-04-26T17:44:42Z

لياندرو تاوامبا

81’ الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليسري عن  طريق عبدالفتاح آدم لداخل المنطقة تلقاها البديل تاوامبا برأسية رائع تسكن الشباك بنجاح

2019-04-26T17:43:10Z

80’ جوووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، والهدف الرابع للتعاون عن طريق  لياندرو ناوامبا 

2019-04-26T17:42:38Z

78’ تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من جيوفينكو لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

2019-04-26T17:40:09Z

77’ خطأ من على حدود المنطقة بعد تدخل قوي على نواف العابد 

2019-04-26T17:38:38Z

75’ ربع ساعة أخيرة من عمر المباراة والتقدم للتعاون بثلاثية نظيفة على الهلال 

2019-04-26T17:38:04Z

74’ تنفيذ الركنية من نواف العابد بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع لترتد امام نواف من جديد من يمين المنطقة ويسدد كرة قوية لكن ابعدها الحارس ببراعة 

2019-04-26T17:37:28Z

73’ إنطلاقة من كنو من الجهة اليمنى ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت إلى ركنية 

2019-04-26T17:36:19Z

72’ سيطرة هلالية على مجريات اللقاء لمحاولة لتعديل النتيجة 

2019-04-26T17:35:37Z

71’ محاولة المرور من سيبستيان جيوفينكو لداخل يسار المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

التبديل الثالث فى صفوف التعاون

2019-04-26T17:32:18Z

70’ دخول لياندرو تاوامبا وحروج سيدريك أميسي 

2019-04-26T17:31:49Z

69’ تسديدة من خارج المنطقة عن طريق عبدالفتاح آدم لكنها مرت اعلي المرمي 

2019-04-26T17:31:17Z

68’ تسديدة قوية من جيوفينكو من داخل يسار المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2019-04-26T17:28:01Z

65’ تمريرات متبادلة بين لاعبي الهلال فى منتصف الميدان 

التبديل الثاني فى صفوف الهلال

2019-04-26T17:25:28Z

62’ دخول سيباستيان جيوفينكو وخروج  ناصر الدوسري 

التبديل الاول فى صفوف الهلال

2019-04-26T17:24:56Z

62’ دخول نواف العابد وخروج محمد الشلهوب 

2019-04-26T17:24:35Z

61’ محاولات من لاعبي الهلال للبحث عن هدف لتقليص الفارق 

2019-04-26T17:22:59Z

60’ ربع ساعة أولي من عمر المباراة والتقدم بثلاثية مقابل لاشئ

التبديل الاول فى صفوف التعاون

2019-04-26T17:22:16Z

59’ دخول هيلدون راموس وخروج ربيع سفياني 

سيدريك أميسي يسجل الهدف الثالث للتعاون

2019-04-26T17:19:40Z

سيدريك أميسي

56’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من نيلدو بيترولينا من الجهة اليسري ثم يمررها لداخل المنطقة إلى سيديريك أميسي الذي سددها فى المرمي بنجاح 

2019-04-26T17:18:32Z

55’ جووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،،، الهدف الثالث عن طريق سيديريك اميسي 

2019-04-26T17:16:58Z

53’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي التعاون 

2019-04-26T17:15:29Z

53’ توقف اللقاء لسقوط الحارس كاسيو دوس ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

2019-04-26T17:14:25Z

52’ عرضية خطيرة من الجهة اليسري عن طريق حسن كادش تلقاها عبدالرحمن اليامي بتسديدة قوية لكن ابعدها الحارس كاسيو دوس إلى ركنية 

2019-04-26T17:13:30Z

51’ تمريرة خطيرة تصل إلى نيلدو بيترولينا داخل يسار المنطقة فى مواجهة الحارس على الحبسي  ليسددها تسديدة قوية لكنها مرت بجوار القائم 

2019-04-26T17:12:44Z

50’ إنطلاقة خطيرة من عبدالفتاح آدم من داخل يسار المنطقة ثم يمررها عرضية أرضية فى إتجاه اميسي لكنها مرت من امامه وتهدر فرصة الهدف الثالث للتعاون 

2019-04-26T17:11:39Z

49’ ضغط قوي للتعاون فى بداية الشوط الثاني للتعاون على دفاعات الهلال 

يارباااااااااااااااااه،،،، ماذا أهدرت ياآدم؟

2019-04-26T17:09:52Z

48’ تمريرة خطيرة من سيديريك اميسي تضع عبدالفتاح آدم منفردا بالمرمي لكنه سددها بجوار اقائم الأيمن إلى ضربة مرمي 

2019-04-26T17:08:39Z

47’ عرضية خطيرة من هتان باهبري من الجهة اليسري لكنها تصطدم فى الدفاع وكادت ان تسكن الشباك لكن ابعدها الحارس كاسيو دوس إلى ركنية 

2019-04-26T17:08:06Z

46’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني 

2019-04-26T16:50:59Z

45+3’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول من اللمباراة 

2019-04-26T16:49:11Z

45+1’ ركنية لفريق التعاون تنفذ بعرضية من ساندرو لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-04-26T16:47:36Z

45’ الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

2019-04-26T16:44:52Z

42’ عرضية من محمد الشلهوب من الجهة اليمنى لكن ابعدها عبدالفتاح آدم من منطقة الخطورة 

2019-04-26T16:43:50Z

41’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-04-26T16:43:15Z

40’ هرضية من الجهة اليمنى عن طريق سيديريك اميسي  لكن ابعدها بوتيا إلى ركنية 

2019-04-26T16:40:51Z

38’ عرضية خطيرة من الجهة اليسري عن طريق هاتان باهبري لداخل المنطقة تلقاها أحمد أشرف الخالي من الرقابة برأسية غير متقنة مرت بعيدة عن المرمي 

2019-04-26T16:39:05Z

35’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الهلال فى منتصف الميدان لمحاولة البحث عن هدف لتقليص الفارق

2019-04-26T16:35:53Z

33’ محاولات من لاعبي الهلال للتقدم إلى الأمام لكنهم يفشلون فى إختراق دفاع التعاون حتي الآن

2019-04-26T16:34:46Z

32’ تنفيذ الركنية بعرضية من نيلدو بيترولينا لداخل المنطقة لكنها مرت من الجميع لتتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-04-26T16:33:53Z

31’ تمريرة خطيرة من  مدالله العليان فى إتجاه سيدريك أميسي على حدود المنطقة لكن ابعدها ألبيرتو بوتيا إلى ركنية 

2019-04-26T16:32:01Z

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الأول والتقدم لفريق التعاون بثنائية نظيفة 

2019-04-26T16:31:05Z

29’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق نيلدوو بيترولينا لكنها مرت من الجميع لتصل على الجهة اليمنى إلى سيدريك أميسي لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية 

2019-04-26T16:30:19Z

28’ ركنية للهلال تنفذ بعرضية من محمد الشلهوب على القائم القريب لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-04-26T16:29:10Z

27’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق ربيع سفياني لكنها مرت اعلى المرمي بقليل 

2019-04-26T16:28:12Z

26’ تمريرة خطيرة تصل إلى نيلدو بيترولينا على الجهة اليسري ليمررها إلى ريان الموسي الذي سددها تسديدة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بسلام على مرمي الحارس على الحبسي 

2019-04-26T16:27:20Z

25’ خطأ لصالح ناصر الدوسري فى منتصف الميدان 

عبدالفتاح آدم يفتتح التسجيل لفريق التعاون

2019-04-26T16:24:26Z

عبدالفتاح آدم

22’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية تصل على الجهة اليسري فى إتجاه المنطلق مد الله العليان الذي مررها عرضية أرضية لداخل المنطقة تلقاها عبدالفتاح أدم بتسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح

2019-04-26T16:23:40Z

21’ جوووووووووووووووووووووول،،،،،،، الهدف الثاني للتعاون عن طريق عبدالفتاح آدم

2019-04-26T16:22:26Z

20’ سيطرة من لاعبي التعاون على مجريات اللقاء وتراجع من لاعبي الهلال إلى المنطقة الدفاعية 

ساندرو مانويل يفتتح التسجيل للتعاون

2019-04-26T16:20:31Z

ساندرو مانويل

18’ الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليسري عن طريق مدالله العليان تصل إلى ربيع على حدود المنطقة ليهأ الكرة امام ساندرو مانويل الذي سدد كرة قوية تسكن الشباك بنجاح

2019-04-26T16:20:04Z

17’ جووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الاول للتعاون عن طريق ساندرو مانويل 

2019-04-26T16:19:16Z

16’ أووووووووووووووه،،،،،تمريرة خطيرة من سيدريك أميسي لداخل يمين المنطقة إلى ربيع سفياني الذي سدد كرة قوية لكن ابعدها الحارس على الحبسي ببراعة 

2019-04-26T16:18:46Z

15’ ربع ساعة اولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-04-26T16:16:48Z

14’ خطأ لصالح الهلال بعد تدخل قوي محمد الشلهوب فى منتصف الميدان من طه العبسي 

2019-04-26T16:14:58Z

13’ إنطلاقة من أحمد أشرف من الجهة اليمنى ثم يمررها لداخل يمين المنطقة إلى محمد كنو الذي مررها عرضية أرضية خطيرة لكنها مرت من امام الجميع 

2019-04-26T16:14:29Z

12’ عرضية من ديجينيك من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-04-26T16:13:00Z

11’ محاولة الأختراق من عبدالرحمن اليامي من على حدود المنطقة لكن تدخل معه ساندرو مانويل وإستخلصها نجاح

2019-04-26T16:11:34Z

10’ بطاقة صفراء من نصيب إبراهيم الزبيدي بعد تدخل قوي على  أحمد أشرف

2019-04-26T16:11:13Z

9’ محاولات من لاعبي التعاون لبناء هجمة منظمة لكن دون خطورة على المرمي 

2019-04-26T16:10:31Z

7’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان

2019-04-26T16:10:10Z

5’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-04-26T16:10:04Z

4’ خطأ لصالح الهلال من الجهة اليمنى بعد تدخل قوي على محمد الشلهوب 

2019-04-26T16:05:50Z

3’ تمريرات متبادلة فى منتتصف الميدان بين أقدام لاعبي الهلال 

2019-04-26T16:04:14Z

2’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من ناصر الدوسري على ساندرو مانويل فى منتصف الميدان 

التشكيل الرسمي للهلال

2019-04-26T15:30:40Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

علي الحبسي / ميلوش ديجينيك / ألبيرتو بوتيا / محمد جحفلي / حسن كادش/ محمد كنو / ناصر الدوسري / أحمد الفقي / محمد الشلهوب / هتان باهبري / عبدالرحمن اليامي 

البدلاء / عبدالملك الخيبري / عبدالله عطيف / سيباستيان جيوفينكو / ياسر الشهراني / نواف العابد / محمد الواكد / محمد الدوسري / أحمد شراحيلي / وهاب آل أحمد

2019-04-26T04:28:05Z

يقدم التعاون موسمًا جيدًا حتى الآن في الدوري السعودي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة خلف الشباب الذي يحتل المركز الثالث، وكانت آخر مباريات الفريق في الدوري أمام القادسية وحققوا الفوز بهدفين دون رد، فحتى الآن خاض الفريق 27 مباراة، حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في سبع وخسر 6 مواجهات.

2019-04-26T04:27:58Z

يدخل الزعيم هذا اللقاء وهو قادم من فوز على حساب استقلال طهران بهدف دون رد، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، أما في الدوري السعودي فيظل الموج الأزرق في المركز الثاني  في جدول الترتيب برصيد 63 نقطة، وله مباراة مؤجلة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن النصر الذي خطف الصدارة بفوز أمام الاتفاق، فبعد مرور 27 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في ست وتلقى هزيمتين.

2019-04-26T04:27:45Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يفتح استاد جامعة الملك سعود أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الهلال والتعاون، في نصف نهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.