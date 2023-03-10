أهلا بكم في البث المباشر لمباراة الهلال والتعاون، ضمن مباريات الجولة العشرين، لدوري روشن السعودي موسم 2022-23، على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية.

الهلال يسعى لمداواة جراحه أمام التعاون والخروج بنقاط المباراة كاملة، بعد السقوط للمباراة الثانية على التوالي، عندما خسر من الفتح في مباراته الأخيرة ومن قبلها التعادل مع الوحدة.

على الجانب الآخر يهدف التعاون، الذي يعاني من تذبذب النتائج في المباريات الأخيرة، إلى الخروج بنتيجة إيجابية أمام الزعيم، تضمن له الاستمرار في المربع الذهبي.

ويحتل الهلال المركز الخامس من سلم ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، بعد لعب 17 مباراة، أما التعاون فيأتي في المركز الرابع برصيد 34 نقطة، بعد لعب 19 مباراة.