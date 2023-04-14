مباشرالباطن والهلال: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الباطن والهلال المقدمة من الجولة 24 من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، والمقامة على ملعب الباطن

Odion Ighalo - Hilal - Tae 2023Al Hilal Twitter
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الباطن vs الهلالالهلالدوري روشن السعوديالباطن
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    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
    الباطن - الهلالالجمعة 14 أبريل 2023،
    22:00 السعودية، 21:00 مصر    		شاهد VIPملعب الباطن

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    28 تسديدة قووية من الشهري ولكن الكرة تعلو المرمى

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    23 هدف ملغي للهلال بسبب وجود لمسة يد على إيجالو قبل أن تسكن الكرة في المرمى

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    10 عرضية خطيررة للباطن ولكن دفاع الهلال يشتت الكرة

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    5 إيجالو يحاول اللحاق بالكرة ولعب عرضية ولكنه بالكاد يلمسها وتصل سهلة في يد كمبانيا

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    2 تسديدة قووية من صالح الشهري ولكن الكرة تمر بجوار القائم

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    انطلاق المباراة

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    تشكيل الباطن ضد الهلال

    قرر المدرب زدرافكو لوغاروسيتش مدرب الباطن اختيار الخطة التالية

    طريقة اللعب: 4-2-3-1

    مارتن كمبانيا
    عبدلله اليوسف - موداسيرو ساليفو - محمد ناجي - بسام الحريجي
    نواف السحيمي - سيباستيان بيدروزا
    يوسف المزيريب - راكان الشملان - أندري بوكيا
    رينزو لوبيز

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    تشكيل الهلال ضد الباطن

    قرر المدرب رامون دياز الاعتماد على التشكيل التالي

    الخطة: 4-4-2

    عبدلله المعيوف
    ناصر الدوسري - محمد جحفلي - ناصر الدوسري - ناصر الهدهود
    عبدلله عطيف - سلمان الفرج - محمد كنو
    لوسيانو فييتو
    صالح الشهري - أوديون إيجالو

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    أهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الباطن والهلال، والمقدمة من الجولة 24 من منافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي المقامة على ملعب الباطن.

    الهلال لم يستفق من كبوة الخسارة أمام الشباب، وتعادل بصعوبة على الطائي، ليرفع رصيده إلى 46 نقطة ليبقى في المركز الرابع.

    أما الباطن، فقد واصل نتائجه المتراجعة في دوري روشن السعودي، وخسر في الجولة الماضية أمام أبها، ليتوقف رصيده عند 12 نقطة في المركز الأخير في جدول الترتيب.

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