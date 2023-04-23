45' فاصل مهاري رائع من كوستا الذي راوغ مدافعي الهلال، وعررضية تصل إلى رومارينهو داخل منطقة الجزاء ولكن تسديدته تعلو المرمى
مباشرالاتحاد ضد الهلال: مباشر لحظة بلحظة
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نهاية الشوط الأول
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أوووووووووووووووووووووووه هدف ضائع من الاتحاد
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43' كورونادو يلعب الركلة الحرة وتصل إلى حجازي الذي يسدد الكرة برأسه ولكنها تمر بجوار المرمى
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42' بطاقة صفراء للشهراني بعد عرقلة هيلدر كوستا
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فرررصة للاتحاد
41' عررضية وتمريرة رائعة من كورونادو بإتجاه حمدلله الذي يستلم الكرة ويسدد! ولكنها تمر بجوار القائم
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35' عرررضية قوية من كاريلو ولكن جروهي يخرج من مرماه ويمسك بالكرة
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28' عرررضية من كورونادو ولكن المعيوف يمسك بالكرة
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24' عرررضية من الشهراني ولكن جروهي يخرج من مرماه ويشتت الكرة
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خطيرررة للاتحاد
20' عررضية للاتحاد بإتجاه حجازي ةلكن حارس الهلال يخرج من مرماه ويشتت الكرة في التوقيت المناسب
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19' ركلة حرة غير مباشرة للاتحاد، الكرة تصل إلى حمدلله الذي يحاول تسديد الكرة برأسه ولكنها تلمس الدفاع وتخرج لركنية
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13' سيطرة واستحواذ من الهلال
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6' تسديدة من سلمان الفرج ولكن الكرة عالية عن المرمى
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5' مبارة حماسية بين الفريقين في بدايتها
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انطلاق المبارة
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تشكيل الاتحاد ضد الهلال
اختار نونو سانتو الفريق الآتي لخوض المباراة
التشكيل: 4-3-3
مارسيلو جروهي
أحمد بامسعود - أحمد حجازي - أحمد شراحيلي - مدلله العليان
إيجور كورونادو - عوض الناشري - برونو هنريكي
هيلدر كوستا - عبد الرزاق حمدلله - رومارينهو
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تشكيل الهلال ضد الاتحاد
قرر المدرب رامون دياز الاعتماد على التشكيل التالي في اللقاء
التشكيل: 4-2-3-1
عبدلله المعيوف
جانج هيون سو - علي آل بليهي - خليفة الدوسري - ياسر الشهراني
سلمان الفرج - جوستافو كويلار
ميتشال ديلجادو - أندريه كاريلو - موسى ماريجا
أوديون إيجالو
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي في المواجهة المرتقبة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2022-2023 والتي ستجمع بين الاتحاد والهلال، على ملعب الملك عبدلله الدولي.
تأهل الهلال إلى هذا الدور عقب التغلب في ربع النهائي على الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المقابل كان العميد قد تجاوز الفيحاء بصعوبة بعد التغلب عليهم بركلات الجزاء عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.
يرغب الاتحاد بالفوز والوصول إلى النهائي للمنافسة على اللقب الغائب عن خزائنه لفترة طويلة، في المقابل يرغب الزعيم في إنقاذ موسمه به بعد أن ابتعد عن الصراع على لقب دوري روشن.