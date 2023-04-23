أهلا بكم في البث المباشر الكتابي في المواجهة المرتقبة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2022-2023 والتي ستجمع بين الاتحاد والهلال، على ملعب الملك عبدلله الدولي.

تأهل الهلال إلى هذا الدور عقب التغلب في ربع النهائي على الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المقابل كان العميد قد تجاوز الفيحاء بصعوبة بعد التغلب عليهم بركلات الجزاء عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

يرغب الاتحاد بالفوز والوصول إلى النهائي للمنافسة على اللقب الغائب عن خزائنه لفترة طويلة، في المقابل يرغب الزعيم في إنقاذ موسمه به بعد أن ابتعد عن الصراع على لقب دوري روشن.