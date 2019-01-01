بافيتيمبي جوميز يسجل الهدف الثالث للهلال
بافيتيمبي جوميز41’ الهدف جاء بعد عرضية من ياسر الشهراني من الجهة اليسري لداخل المنطقة تلقاها جوميز بتسديدة من لمسة واحدة على يسار الحارس الهاني سليمان
شاهد الهدف الاول للهلال
كارلوس إدواردو
من مدينة #الرياض :— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) ١٦ فبراير ٢٠١٩
شاهد الهدف الأول لفريق #الهلال والمسجل من اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة 13..#الهلال_السعودي 1#الاتحاد_المصري 0
ذهاب الدور ربع نهائي لبطولة #كاس_زايد_للاندية_الابطال pic.twitter.com/jrgQ2Lzlls
بافيتيمبي جوميز يحرز الهدف الثاني للهلال
بافيتيمبي جوميز32’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من محمد الشلهوب من خارج المنطقة ثم يرسلها تمريرة ساقطة لداخل المنطقة تلقاها بافيتيمبي جوميز بتسديدة من لمسة واحدة على يسار الحارس ألهاني سليمان
⏰ ٣١' #الهلال ٢ × ٠ الاتحاد السكندري— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ١٦ فبراير ٢٠١٩
أسيست رايق من الشلهوب وإنهاء ولا أروع من الأسد غوميززز 😍💙#الهلال_الاتحاد_السكندري pic.twitter.com/Q8EQ9QZGS5
إحصائيات جول
كارلوس إدواردو وصل إلى الهدف رقم 3⃣ في بطولة كأس زايد
📈- كارلوس إدواردو وصل إلى الهدف رقم 3⃣ في بطولة #كأس_زايد_للأندية_الأبطال.💫💫 pic.twitter.com/s8G8POatXU— موقع قول السعودي (@GoalSA) ١٦ فبراير ٢٠١٩
أووووووووه،،،، ماذا اهدرت ياتوني؟
كارلوس إدواردو يفتتح التسجيل بهدف رائع
كارلوس إدواردو14’ الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليمنى عن طريق أندري كاريلو لداخل المنطقة تلقاها كارلوس إدواردو بتسديدة خلفية رائعة تسكن الشباك بنجاح
قووووووووووووووووووووووووووووووول pic.twitter.com/s2HuvnCQQ6— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ١٦ فبراير ٢٠١٩
بطاقة صفراء من نصيب محمود رزق
من مدينة #ام_درمان :— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) ١٦ فبراير ٢٠١٩
بداية اللقاء..#المريخ_السوداني
#مولودية_الجزائر ..
ذهاب الدور ربع نهائي لبطولة #كاس_زايد_للاندية_الابطال pic.twitter.com/Z7hFc3LxM6
أجواء من ملعب اللقاء
📸😍✌️ من قلب الحدث..#الهلال#الهلال_الاتحاد_السكندري #بطولة_كأس_زايد_للأندية_الأبطال pic.twitter.com/utUde1RZVm— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ١٦ فبراير ٢٠١٩
التشكيل الرسمي للاتحاد
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
الهاني سليمان / السيد سالم / محمد بازوكا / محمود رزق / محمود شعبان / نور السيد / أحمد توفيق / أحمد نبيل مانجا / عمار حمدي / خالد قمر / توني سيلفا
البدلاء / كريم ممدوح / خالد الغندور / محمد ناجي / كريم الديب / والاس ألفيس داسيلفا / محمود الزنفلي / رزاق سيسيه
التشكيل الرسمي للهلال
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلا من
عبدالله المعيوف / ياسر الشهراني / محمد الجحفلي / ألبيرتو بوتيا / محمد البريك / ناصر الدوسري / محمد كنو / محمد الشلهوب / كارلوس إدواردو / بافيتيمبي جوميز / أندريه كاريلو
📃 القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم بمباراة "الاتحاد السكندري"، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من #بطولة_كأس_زايد_للأندية_الأبطال pic.twitter.com/P7CXXzkgW4— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ١٦ فبراير ٢٠١٩
البدلاء / محمد الواكد / على آل بليهي / حسن كادش / عبدالملك الخيبيري / أحمد أشرف / هتان باهبري / سالم الدوسري