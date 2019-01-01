حقق الزعيم فوزًا كبيرًا على مضيفه أهلي جدة بنتيجة (4-2) ، في إطار مباريات الذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الجوهرة المشعة، يحتاج الفريق فى هذه المباراة التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف ليضمن بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، وكان الهلال تأهل بعد ان جمع 13 نقطة من ست مباريات نجح فى تحقيق الفوز فى 4 منهما وتعادل فى مباراة وتعرض لخسارة وحيدة كانت أمام استقلال طهران