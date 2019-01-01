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الهلال × الأهلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الهلال ضد الأهلي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2019،، علي ملعب استاد جامعة الملك سعود

محدث
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Getty Images

2019-08-13T03:40:08Z

على الجانب الأخر يدخل العميد  المباراة ويحتاج للفوز بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر أو بعد خسارته من الهلال على أرضه ووسط جماهيره بملعب الجوهرة المشعة بنتيجة (4-2)،  من أجل ضمان بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة، حيث تمكن نادي الاهلي من التأهل إلى دور الـ16 بعد أن قدم أداء رائع في دور المجموعات، وتأهل كوصيف المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط بعد أن خاض الفريق ست مباريات حقق ثلاث انتصارات وخسر مثلهما.

2019-08-13T03:39:54Z

حقق الزعيم فوزًا كبيرًا على مضيفه أهلي جدة بنتيجة (4-2) ، في إطار مباريات الذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الجوهرة المشعة، يحتاج الفريق فى هذه المباراة التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف ليضمن بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، وكان الهلال تأهل بعد ان جمع 13 نقطة من ست مباريات نجح فى تحقيق الفوز فى 4 منهما وتعادل فى مباراة وتعرض لخسارة وحيدة كانت أمام استقلال طهران

2019-08-13T03:39:35Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.....يفتح استاد جامعة الملك سعود أبوابه لاستضافة مباراة قوية تجمع بين الهلال والأهلي ، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2019. ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي