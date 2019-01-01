الهلال وأوراوا: مباشر لحظة بلحظة

جماهير الزعيم 💙👌🏻😍
📸 راية الزعيم خفّاقة💙👌🏻😍#الهلال pic.twitter.com/fuCPLhIUCB— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) November 9, 2019
التشكيلة الأساسية ✅ للفريقين
التشكيلة الأساسية ✅— دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) November 9, 2019
قائمة #الهلال_أوراوا لمباراة اليوم 👇 pic.twitter.com/4tnuiamuhT
التشكيل الرسمي لفريق أوراوا ريد
يبدأ المدرب تاكافومي هوري بطريقة (3/4/3) وتضم كلًا من
هاروكي فوكوشيما / تاكويا لوانامي / دايسوكي سوزوكي / تومواكي ماكينو / دايكي هاشيوكا / تاكوي أكوي / إويرتون / تاكاهيرو سكيمي / كازوكي ناجاساوا / شينزو كوروكي / فابريسيو
البدلاء / يوكي أبي / كاي شيباتو / يوسيكو كاشيجاي / تومويو يوجاجين / كينيو سوجيموتو / ماوريسيو أنطونيو
التشكيل الرسمي للهلال
يبدأ المدرب رازفان لوشيسكي بطريقة (4/4/2) وتضم كلًا من
عبدالله المعيوف / محمد البريك / جانج هيون سوو / على آل بليهي / ياسر الشهراني / أندري كاريلو / سلمان الفرج / عبدالله عطيف / سالم الدوسري / سيباستتيان جيوفينكو / بافيتيمبي جوميز
🎥 تعرّف على قائمة #الهلال بمواجهة أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 📋💙#فيديو_الهلال #الهلال_أوراوا pic.twitter.com/2dqVLyxLvs— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) November 9, 2019
البدلاء / هتان باهبري / محمد كنو / صالح الشهري / محمد جحفلي / نواف العابد / محمد الشلهوب / محمد الواكد
أجواء رائعة في محيط الرعب 🔥
أجواء رائعة في محيط الرعب 🔥— جول العربي - Goal (@GoalAR) November 9, 2019
جمهور القوة الزرقاء ما له مثيل😍#الثالثة_ثابتة#الهلال_أوراوا_ذهاب_أبطال_آسياpic.twitter.com/EIl2OTX825
الهلال الذي يتصدر الدوري السعودي حاليًا برصيد 20 نقطة، لا يعيش فترة جيدة محليًا، بعدما تلقى هزيمته الأولى على يد النصر في ديربي الرياض بهدفين مقابل هدف، ثم عاد وفشل في تحقيق الفوز على منافسه الفتح في الجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليُصبح العالمي على بعد مباراة من التساوي في النقاط مع كتيبة رازفان لوتشيسكو.
أنهى الهلال استحقاقاته المحلية، وبات مستعدًا للحلم الآسيوي، بعدما انتصر على عرعر برباعية لهدف ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، في المباراة التي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود.