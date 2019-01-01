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الهلال وأوراوا: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الهلال ضد أوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، والذي سيقام علي ملعب جامعة الملك سعود

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التشكيل الرسمي لفريق أوراوا ريد

2019-11-09T16:12:13Z

يبدأ المدرب تاكافومي هوري بطريقة (3/4/3) وتضم كلًا من

هاروكي فوكوشيما / تاكويا لوانامي / دايسوكي سوزوكي / تومواكي ماكينو / دايكي هاشيوكا / تاكوي أكوي / إويرتون / تاكاهيرو سكيمي / كازوكي ناجاساوا / شينزو كوروكي / فابريسيو 

البدلاء / يوكي أبي / كاي شيباتو / يوسيكو كاشيجاي / تومويو يوجاجين / كينيو سوجيموتو / ماوريسيو أنطونيو 

التشكيل الرسمي للهلال

2019-11-09T16:02:55Z

يبدأ المدرب رازفان لوشيسكي بطريقة (4/4/2) وتضم كلًا من

عبدالله المعيوف / محمد البريك / جانج هيون سوو / على آل بليهي / ياسر الشهراني / أندري كاريلو / سلمان الفرج / عبدالله عطيف / سالم الدوسري / سيباستتيان جيوفينكو / بافيتيمبي جوميز 

البدلاء / هتان باهبري / محمد كنو / صالح الشهري / محمد جحفلي / نواف العابد / محمد الشلهوب / محمد الواكد 

2019-11-09T00:43:17Z

الهلال الذي يتصدر الدوري السعودي حاليًا برصيد 20 نقطة، لا يعيش فترة جيدة محليًا، بعدما تلقى هزيمته الأولى على يد النصر في ديربي الرياض بهدفين مقابل هدف، ثم عاد وفشل في تحقيق الفوز على منافسه الفتح في الجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليُصبح العالمي على بعد مباراة من التساوي في النقاط مع كتيبة رازفان لوتشيسكو.

2019-11-09T00:42:58Z

أنهى الهلال استحقاقاته المحلية، وبات مستعدًا للحلم الآسيوي، بعدما انتصر على عرعر برباعية لهدف ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، في المباراة التي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود.

2019-11-09T00:42:44Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول..... حيث يفتح ملعب جامعة الملك سعود أبوابه لاستضافة مباراة الهلال وأوراوا ريدز، في نهائي البطولة القارية دوري أبطال أسيا،  يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي