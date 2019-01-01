الهلال وأوراوا: مباشر لحظة بلحظة

الهلال الذي يتصدر الدوري السعودي حاليًا برصيد 20 نقطة، لا يعيش فترة جيدة محليًا، بعدما تلقى هزيمته الأولى على يد النصر في ديربي الرياض بهدفين مقابل هدف، ثم عاد وفشل في تحقيق الفوز على منافسه الفتح في الجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليُصبح العالمي على بعد مباراة من التساوي في النقاط مع كتيبة رازفان لوتشيسكو.