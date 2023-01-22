عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الهلال - أبها
الأحد 22 يناير 2023،
فيصل بن فهد
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الهلال - أبها
الأحد 22 يناير 2023،
فيصل بن فهد
أبها ضد الهلال— SHAHID (@ShahidVOD) January 20, 2023
الهلال يسعى للمنافسة على الصدارة والانتصار على أبها
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بتقنية HD على شاهد#دوري_روشن_السعودي#SSC#الرياضة_على_شاهد#الهلال#أبها#Shahid @Alhilal_FC @abhaFC https://t.co/PJQUIFglhd pic.twitter.com/47P9hbOQ4c
53' سالم الدوسري يعيد التقدم للهلال بعد أن سدد ركلة الجزاء بنجاح
51' الحكم يحتسب ركلة جزاء للهلال بعد عرقلة ميتشال
42' عرررضية من الجهة اليمنى، فييتو يحاول لعب الكرة على الطائر ولكنها تعلو المرمى
38' تسديدة خطيررة من سعود عبد الحميد من على حدود المنطقة ولكن حارس أبها يمسك بالكرة
34' تصدي مذهل! العويس يحرم أبها من الهدف الثاني
29' مرتدة رائعة لفريق أبها، الكرة تصل إلى عبد الفتاح آدم الذي ينطلق بشكل ررائع ويسدد الكرة على يسار العويس
24' تمريرة رائعة تضع الشهري أمام المرمى، ولكن الحارس يتصدى لها، تلتها تسديدة قوووية من فييتو ولكن إبيسي واصل التألق
21' ركنية للهلال، رأسية قووية من سعود عبد الحميد، يتصدى لها الحارس وترتطم بالعارضة، ترتد إلى جانج الذي يركلها في المرمى بسهولة
16' كرة مشتتة من الدفاع تعود إلى ناصر الدوسري الذي يسدد كرة قوووية ولكن حارس أبها يتصدى لها ببراعة على مرتين
15' تمريرة ررائعة في المساحة الخالية بإتجاه الدوسري، حارس أبها يخرج من مرماه، الدوسري يمهد الكرة إلى فييتو الذي يحاول تسديدها في المرمى ولكن التسديدة تعلو العارضة
8' محاولة أولى من أبها، بتسديدة من منتصف الملعب ولكن الكرة عالية عن المرمى
3' هدف ملغي للهلال، بسبب تسلل على فييتو
اختار رويل كومانز الفريق الآتي لخوض اللقاء
التشكيل: 4-2-3-1
ديفيز إيبسي
ساري عمرو - سعد ناطق - أمين عطوشي - سعد آل حمسل
رياض شراحيلي - أوروش ماتيتش
صالح العمري - سعد بقير - نواف الصعدي
عبد الفتاح آدم
🗒️| قائمة #نادي_ابها الأساسية والإحتياطية في مباراة #الهلال_ابها ضمن الجولة 14 من #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/rIrk127BUE— نادي أبها السعودي (@abhaFC) January 22, 2023
قرر المدرب رامون دياز الاعتماد على التشكيل التالي في المباراة
التشكيل: 4-3-3
محمد العويس
ناصر الدوسري - علي آل بليهي - جانج هيون سو - سعود عبد الحميد
أندريه كاريلو - جوستافو كويلار - صالح الشهري
سالم الدوسري - لوسيانو فييتو - ميتشال
📋 هُنا قائمة #كبير_آسيا في مواجهة أبها ⚽️💙#الهلال_أبها #الهلال pic.twitter.com/fzPpc0E5b4— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 22, 2023
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي في واحدة من مباريات الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022،223، والتي تجمع بين الهلال وأبها على ملعب فيصل بن فهد.
نجح الهلال في استعادة توازنه في الجولة الماضية عقب التغلب على العدالة بهدفين نظيفين، ويرغب في مواصلة الضغط على النصر الذي يزيد عن الزعيم بنقطة ولكن مع لعب مباراة أقل.
أما أبها فتمكن في الأسبوع الفائت من التفوق على ضمك بهدفين لهدف، ويسعى لمواصلة النتائج الإيجابية، حتى وإن كان سيواجه الهلال خارج ملعبه وبعيدًا عن جماهيره.
ويحتل الهلال المركز الثالث من سلم ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد لعب 14 مبارة، بينما يأتي أبها في المركز السابع برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 13 لقاء كذلك.