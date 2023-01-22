مباشرالهلال وأبها: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة االهلال وأبها في إطار الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، والمقامة على ملعب فيصل بن فهد

Salem Aldawsari - Saleh Alshehri - hilal 2023al hilal twitter
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    عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

    المباراة

    الموعد

    القنوات الناقلة

    الملعب

    الهلال - أبها

    الأحد 22 يناير 2023،
    18:00 السعودية، 17:00 مصر

    شاهد Vip

    فيصل بن فهد

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    جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني للهلال

    53 سالم الدوسري يعيد التقدم للهلال بعد أن سدد ركلة الجزاء بنجاح

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    ررررررركلة جزاء للهلال

    51 الحكم يحتسب ركلة جزاء للهلال بعد عرقلة ميتشال

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    بداية الشوط الثاني

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    42 عرررضية من الجهة اليمنى، فييتو يحاول لعب الكرة على الطائر ولكنها تعلو المرمى

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    38 تسديدة خطيررة من سعود عبد الحميد من على حدود المنطقة ولكن حارس أبها يمسك بالكرة

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    34 تصدي مذهل! العويس يحرم أبها من الهدف الثاني

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    جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل لفريق أبها

    29 مرتدة رائعة لفريق أبها، الكرة تصل إلى عبد الفتاح آدم الذي ينطلق بشكل ررائع ويسدد الكرة على يسار العويس

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    أوووووووووه الثاني يضيع من الهلال

    24 تمريرة رائعة تضع الشهري أمام المرمى، ولكن الحارس يتصدى لها، تلتها تسديدة قوووية من فييتو ولكن إبيسي واصل التألق

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    جوووووووووووووووووووووووووووووووووووول للهلال

    21 ركنية للهلال، رأسية قووية من سعود عبد الحميد، يتصدى لها الحارس وترتطم بالعارضة، ترتد إلى جانج الذي يركلها في المرمى بسهولة

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    خطيررررررة للهلال

    16 كرة مشتتة من الدفاع تعود إلى ناصر الدوسري الذي يسدد كرة قوووية ولكن حارس أبها يتصدى لها ببراعة على مرتين

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    أووووووووه ماذا أهدرت يا فييتو؟

    15 تمريرة ررائعة في المساحة الخالية بإتجاه الدوسري، حارس أبها يخرج من مرماه، الدوسري يمهد الكرة إلى فييتو الذي يحاول تسديدها في المرمى ولكن التسديدة تعلو العارضة

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    8 محاولة أولى من أبها، بتسديدة من منتصف الملعب ولكن الكرة عالية عن المرمى

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    3 هدف ملغي للهلال، بسبب تسلل على فييتو

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    انطلاق المباراة

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    تشكيل أبها ضد الهلال

    اختار رويل كومانز الفريق الآتي لخوض اللقاء

    التشكيل: 4-2-3-1
    ديفيز إيبسي
    ساري عمرو - سعد ناطق - أمين عطوشي - سعد آل حمسل
    رياض شراحيلي - أوروش ماتيتش
    صالح العمري - سعد بقير - نواف الصعدي
    عبد الفتاح آدم

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    تشكيل الهلال ضد أبها

    قرر المدرب رامون دياز الاعتماد على التشكيل التالي في المباراة

    التشكيل: 4-3-3

    محمد العويس
    ناصر الدوسري - علي آل بليهي - جانج هيون سو - سعود عبد الحميد
    أندريه كاريلو - جوستافو كويلار - صالح الشهري
    سالم الدوسري - لوسيانو فييتو - ميتشال

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    أهلا بكم في البث المباشر الكتابي في واحدة من مباريات الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022،223، والتي تجمع بين الهلال وأبها على ملعب فيصل بن فهد.

    نجح الهلال في استعادة توازنه في الجولة الماضية عقب التغلب على العدالة بهدفين نظيفين، ويرغب في مواصلة الضغط على النصر الذي يزيد عن الزعيم بنقطة ولكن مع لعب مباراة أقل.

    أما أبها فتمكن في الأسبوع الفائت من التفوق على ضمك بهدفين لهدف، ويسعى لمواصلة النتائج الإيجابية، حتى وإن كان سيواجه الهلال خارج ملعبه وبعيدًا عن جماهيره.

    ويحتل الهلال المركز الثالث من سلم ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد لعب 14 مبارة، بينما يأتي أبها في المركز السابع برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 13 لقاء كذلك.

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    نهاية الشوط الأول التعادل الإيجابي

    عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

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