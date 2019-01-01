سيباستيان جيوفينكو يضع ثالث الأهداف في شباك أبها
من تنفيذ رائع للركلة الحرة63’سيباستيان جيوفينكو نفذ الركلة الحرة المباشرة قوية على المرمى في الزاوية التي يقف بها الحارس عبد العالي المحمدي، لكنها كانت قوية سكنت الشباك
تبديل في صفوف أبها
بافيتيمبي جوميس يضيف الثاني للهلال
بعد عمل رائع من ياسر الشهراني
44’الهدف جاء بعد انطلاقة رائعة من الجانب الأيمن عن طريق ياسر الشهراني ثم أرسل كرة عرضية أرضية في إتجاه جوميس الذي سددها بسهولة سكنت الشباك
الأسد الفرنسي @BafGomis يستغل عرضية @iYasser12 ويحرز الهدف الثاني لـ #الهلال في الدقيقة ٤٤. 👏🏻💙 pic.twitter.com/HHmGh6TDA9— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 23, 2019
بافيتيمبي جوميس يعدل النتيجة للهلال
بتصويبة من على حدود المنطقة
39’الهدف جاء بعد تمريرة من سيباستيان جيوفينكو في إتجاه جوميس المتمركز على حدود المنطقة، ثم إستقبل الكرة بدوران رائع وسددها قفوية إصطدمت بدفاعات أبها وسكنت على يمين الحارس عبد العالي المحمدي
الأسد الفرنسي @BafGomis يعدّل النتيجة في الدقيقة ٣٨ 💙🤩#الهلال_أبها pic.twitter.com/peAIz0iudf— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 23, 2019
فانيفا إيما يفتتح التسجيل لأبها
بتصويبة من داخل المنطقة
21’الهدف جاء بعد تمريرة بينية رائعة عن طريق كريم برناوي في إتجاه المهاجم المنطلق داخل يمين المنطقة فانيفا ايما الذي إستقبل الكرة بشكل رائع وسددها زاحفة سكنت شباك المعيوف
هددددف أوووووووول أبهاااااوي عن طريق اللاعب فانيفا اندرياتسيما— نادي أبها السعودي (@abhaFC) August 23, 2019
⏲| الدقيقة 20
الهلال 0#ابها 1#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/TF74N7LAUJ
تبديل في صفوف الهلال
الهلال يبدأ مشواره في الدوري
تشكيل أبها
يبدأ المدرب عبد الرزاق الشابي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
عبد العالي المحمدي / كريم برناوي / أمين عتوشي / أحمد الديب / خالد الخثلان / روبين جابرييل / كريم العواضي / سعد بقير / سميحان النابت / خالد الرزيلعي / فانيفا إيما
📋| التشكيلة الأساسية والإحتياطية لنادي #ابها في مباراة #الهلال_ابها ضمن منافسات الجولة الأولى من #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان للمحترفين . pic.twitter.com/khUv4YZBSW— نادي أبها السعودي (@abhaFC) August 23, 2019
تشكيل الهلال
يبدأ المدرب رازافان لوشيسكو بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من
عبد الله المعيوف / ياسر الشهراني / جانج هيون سو / محمد جعفلي / حسن كادش / محد كنو / عبد الله عطيف / كارلوس إدواردو / هتان باهبري / سيباستيان جيوفينكو / بافيتيمبي جوميس
📋 👕 القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم بمباراة "أبها"، ضمن لقاءات الجولة الأولى من#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان #الهلال_أبها pic.twitter.com/h1S5kCQXE8— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 23, 2019
صعد فريق أبها إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم بعد أن نجح في تحقيق لقب دوري الدرجة الأولى للموسم المنصرم (2018-19)، فخلال مشواره طوال الدوري نجح في اقتناص 69 نقطة بواقع 19 انتصار و12 تعادل وسبع هزائم، وتأهل أيضًا إلى الدوري السعودي للمحترفين ثلاث فرق آخرى هم، ضمك، العدالة، الخليج.
وصل الزعيم إلى ربع نهائي دوري أبطال أسيا بعد أن نجح في تخطي الأهلي في مباراة الذهاب برباعية مقابل هدفين، ثم خسر على أرضه في لقاء الإياب بهدف دون رد كان غير كافي لتأهل الراقي للدور المقبل، واصطدم الهلال بفريق الاتحاد السعودي في ربع النهائي، وسيتلقى الفريقان في لقاء الذهاب 27 من الشهر الجاري، على أن تقام مباراة الإياب يوم 17 من شهر سبتمبر المقبل.