تأهل العالمي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد أن تعادل أمام فريق الوحدة الإماراتي بهدف لمثله في ذهاب دور الـ16 على ملعب الملك فهد، قبل أن يخطف الفريق بطاقة التأهل من ملعب آل نهيان بعد أن حقق الانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليضرب موعدًا مع فريق السد القطري في ذهاب ربع النهائي يوم 26 من الشهري الجاري بالرياض، على أن يكون لقاء العودة يوم 16 سبتمبر القادم بملعب جاسم بن حمد بالدوحة.