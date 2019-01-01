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النصر × ضمك | مباشر لحظة بلحظة

تابع تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة النصر ضد ضمك في الجولة الأولي من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19، والتي ستقام على ملعب الملك فهد

محدث
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2019-08-22T00:00:26Z

نجح فريق ضمك الصعود إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لهذا الموسم بعد أن نجح في حسم دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي في المركز الثاني برصيد 64 نقطة، وذلك بعد تحقيق الانتصار في 16 مباراة وتعادل مثلهم وتلقى ست هزائم، وتأهل إلى الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم (2019-20) فريق أبها الذي حصد لقب الدرجة الأولى الموسم الماضي، رفقة نادي العدالة صاحب المركز الثالث ونادي الخليج الذي تأهل بمحلق الصعود والهبوط على حساب فريق الحزم.

2019-08-22T00:00:17Z

تأهل العالمي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد أن تعادل أمام فريق الوحدة الإماراتي بهدف لمثله في ذهاب دور الـ16 على ملعب الملك فهد، قبل أن يخطف الفريق بطاقة التأهل من ملعب آل نهيان بعد أن حقق الانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليضرب موعدًا مع فريق السد القطري في ذهاب ربع النهائي يوم 26 من الشهري الجاري بالرياض، على أن يكون لقاء العودة يوم 16 سبتمبر القادم بملعب جاسم بن حمد بالدوحة.

2019-08-22T00:00:08Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.... ستضيف النصر فريق ضمك على استاد الملك فهد الدولي، وذلك في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.