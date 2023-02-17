45+2" نهاية الشوط الأول بتقدم النصر على التعاون بهدف سجله عبد الرحمن غريب
مباشرالنصر ضد التعاون: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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45" الحكم أضاف دقيقتين وقت بدل ضائع
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40" عرضية من محمد زايد الغامدي من جهة اليمين أبعدها الحارس نواف العقيدي من منطقة الخطورة
- -35" تسديدة قوية من أيمن يحيي من على حدود المنطقة تصدى لها الحارس مايلسون وامسكها بثبات
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33" تسديدة من كريستيانو رونالدو من على حدود المنطقة لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس
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30" نصف ساعة مرت من الشوط الأول والنتيجة تشير إلى تقدم فريق النصر بهدفا مقابل لاشيء
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26" ضغط من لاعبي التعاون بحثا عن هدف التعادل
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20" تسديدة من علي الحسن من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن
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جوووووووووول أول لصالح النصر عن طريق عبدالرحمن غريب
18" عبد الرحمن غريسب يسجل الهدف الأول للنصر بعد تمريرة رائعة من كريستيانو رونالدو يضرب بها مدافعي التعاون لينفرد بها الغريب ويسجلها على يسار المرمى
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11" تسديدة قوية من أيمن يحي مرت بجوار القائم الأيسر
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10" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي فريق النصر مع إنحصار الكرة فى منتصف الميدان
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صاروووخ من كريستيانو رونالدو
5" تسديدة قوية من كريستيانو رونالدو من على حدود المنطقة مرت أعلى المرمى بقليل
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1" انطلاقة المباراة
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تشكيل التعاون ضد النصريبدا التعاون بقيادة المدرب بريكليس شاموسكا بالرسم الآتي
الخطة 4-2-3-1
مايلسون
محمد الغامدي - نالدو جوميز - حسن كادش - سليمان هزازي
اشرف المهديوي - ألفارو ميدران
سعد الناصر - فهد الرشيدي - اليخاندرو كاكو
لياندر تاوامبا
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تشكيل النصر ضد التعاون
يبدا النصر بقيادة المدرب رودي جارسيا بالرسم الآتي
الخطة 4-2-3-1
نواف العقيدي
سلطان الغنام - عبدالله مادو - عبدالإله العمري - جيسلان كونان
علي الحسن - لويز جوستافو
عبدالرحمن غريب - أيمن يحيى - سامي النجعي
كريستيانو رونالدو
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة النصر والتعاون، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر، لدوري روشن السعودي موسم 2022-23، على ملعب مرسول بارك.
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو واصل التسجيل مع النصر للمباراة الثانية على التوالي، وأمطر شباك الوحدة بأربعة أهداف في الجولة الماضية، في المباراة التي فاز بها النصر برباعية دون رد.
أما التعاون فقد سقط في فخ الخسارة من الفتح في الجولة الماضية، بهدفين لهدف، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام العالمي ليستمر في رحلته تجاه المربع الذهبي.
النصر يحتل المركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة، بينما يحتل التعاون المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة.