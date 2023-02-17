أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة النصر والتعاون، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر، لدوري روشن السعودي موسم 2022-23، على ملعب مرسول بارك.

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو واصل التسجيل مع النصر للمباراة الثانية على التوالي، وأمطر شباك الوحدة بأربعة أهداف في الجولة الماضية، في المباراة التي فاز بها النصر برباعية دون رد.

أما التعاون فقد سقط في فخ الخسارة من الفتح في الجولة الماضية، بهدفين لهدف، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام العالمي ليستمر في رحلته تجاه المربع الذهبي.

النصر يحتل المركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة، بينما يحتل التعاون المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة.