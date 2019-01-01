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النصر × الوصل | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة النصر ضد الوصل في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا

محدث
التعليقات()
Getty Images

2019-05-07T19:23:41Z

24’خطأ لصالح يحيى الشهري بعد تدخل من خميس إسماعيل في منتصف الميدان

2019-05-07T19:23:01Z

23’تصويبة قوية عن طريق فهد الجميعة من خارج المنطقة مرت بعيدة عن مرمى سلطان المنذري وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-07T19:21:39Z

22’تمريرات وكرات متبادلة بين أقدام لاعبي النصر

2019-05-07T19:20:33Z

21’تمريرة بينية عن طريق روالندو مينديز في إتجاه كايو المنطلق على حدود المنطقة، ثم إختل توازنه وسقط لتصل الكرة إلى دفاعت العالمي

2019-05-07T19:19:37Z

20’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق حمد آل منصور إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الوصل

2019-05-07T19:18:20Z

19’تصويبة قوية عن طريق عبد الله السالم من خارج المنطقة مرت بعيدة وبسلام لتتحول إلى ركلة مرمى

2019-05-07T19:17:43Z

18’هدأت المباراة نسبيًا في هذه الأوقات والكرة بين أقدام لاعبي النصر

2019-05-07T19:16:22Z

17’ركنية نفذها جوليانو مقوسة إلى داخل المنطقة قابلها فهد الجميعة برأسية قوية مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-07T19:15:18Z

16’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق عمر هوساوي أبعدت من دفاعات الوصل إلى ركنية

2019-05-07T19:14:42Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-07T19:13:01Z

13’لاعبي النصر يسيطرون على مجريات اللقاء بحثًا عن إدراك أول الأهداف

2019-05-07T19:12:37Z

12’فابيو ليما سدد كرة قوية من داخل المنطقة، أمسك بها الحارس وليد عبد الله ببراعة

2019-05-07T19:11:55Z

11’خطأ لصالح جوليانو بعد تدخل من خميس إسماعيل في منتصف الميدان

2019-05-07T19:11:24Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-05-07T19:10:29Z

8’تمريرة بينية عن طريق عبد العزيز الجبرين في إتجاه جوليانو المنطلق داخل المنطقة طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-07T19:09:22Z

7’كرة ثابتة نفذها جوليانو مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الوصل

2019-05-07T19:08:45Z

6’خطأ لصالح جوليانو في الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة بعد تدخل من عبد الله الصالح

2019-05-07T19:08:30Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-07T19:04:18Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-07T19:03:32Z

4’تصويبة عن طريق جوليانو من خارج المنطقة مرت بسلام وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-07T19:02:07Z

3’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي النصر في منتصف الميدان

2019-05-07T19:01:35Z

2’النصر بالزي الأزريق والأبيض على اليسار والوصل بالزي الأصفر على اليمين

انطلاق المباراة الآن

2019-05-07T19:00:47Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل الوصل لمباراة اليوم

2019-05-07T18:37:48Z

يبدأ المدرب لورينت ريجيكامب بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

سلطان المنذري / عبد الله صالح / وحيد إسماعيل / عبد الله جاسم / سالم العزيزي / خميس إسماعيل / هزاع سالم / حمد البلوشي / فابيو ليما / رونالدو مينديس / كايو كانيدو


 

إليكم تشكيل النصر لمباراة اليوم

2019-05-07T18:22:21Z

يبدأ المدرب روي فيتوريا بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

وليد عبد الله / حمد آل منصور / مايكون / عمر / عوض خميس / عبد العزيز الجبرين / عبد الرحمن الدوسري / جوليانو / فهد محمد الجميعة / يحيى الشهري / عبد الله السالم

 

2019-05-07T15:12:13Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم مانينج

2019-05-07T15:12:03Z

خاض فريق الوصل الإماراتي أربع مباريات حتى الآن في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، ويتزيل الفريق ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط من فوز وثلاث هزائم، ويأتي الامبراطور في المركز العاشر في ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 27 نقطة، جمعهم من 8 انتصارات وثلاث تعادلات و 11 هزيمة. 

2019-05-07T15:11:50Z

ودع العالمي كأس خادم الحرمين الشريفين من نصف النهائي بعد الخسارة أمام الاتحاد برباعية مقابل هدفين، أما في الدوري فيمتلك الفريق 64 نقطة وظل على صدارة جدول الترتيب وبفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني، بعد أن حقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في أربع وخسر مثلهم، أما في دوري أبطال آسيا فيتزيل النصر جدول ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، جمهم من فوز وخسارتين.

2019-05-07T15:07:47Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين النصر والوصل على ملعب الملك فهد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال