أهلا بكم في البث المباشر الكتابي في المواجهة المرتقبة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2022-2023 والتي ستجمع بين النصر والوحدة، على ملعب الملك عبدلله الدولي.

تأهل النصر إلى هذا الدور عقب التغلب على أبها بثلاثة أهداف لهدف، في المقابل صعد الوحدة إلى نصف النهائي بعد أن تجاوز الباطن وفاز بهدفين مقابل هدف، الفائز من الفريقين سيتقابل مع الهلال الذي تخطى الاتحاد بهدف نظيف في الأشواط الإضافية.

يرغب النصر في الوصول إلى النهائي للاقتراب من أول بطولاته هذا الموسم بقيادة رونالدو خاصة مع خسارة السوبر والابتعاد عن صدارة الدوري، في المقابل يعول الوحدة على تراجع مستوى العالمي من التأهل للمباراة الختامية.