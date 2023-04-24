35' تسديدة قووية من تاليسكا ولكن الكرة تعلو العارضة
مباشرالنصر ضد الوحدة: مباشر لحظة بلحظة
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31' تسديدة قووووية من تاليسكا ولكن منير محمدي يمسك بها
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28' عرررضية من الجهة اليمنى للنصر، رأسية من تاليسكا ولكن الكرة بعيدة تمامًا عن المرمى
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24' بطاقة صفراء من نصيب الحافظ بعد عرقلة تاليسكا
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الأول للوحدة
22' العقيدي يخرج من مرماه ليشتت إحدى الكرات العرضية ولكن ألفارو يلعبها برأسه، تصل للاعب الوحدة الذي يمررها برأسه وتصل إلى بوفيل الذي يسددها خلفية بشكل ررررائع في المرمى الخالي
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ماذا أهدرت يا رونالدو؟
10' عرررررضية رائعة من الجهة اليسرى بقدم كونان إلى رونالدو الذي يسدد الكرة بقوة ولكن محمدي يتصدى لها
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محاولات رأسية من تاليسكا
6' عرضيتين متتاليتين، من الجهة اليسري واليمنى للنصر، الكرة تصل إلى تاليسكا الذي يسدد الكرة برأسه ولكنها بعيدة عن المرمى
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4' تسديدة من علاء حجي لاعب الوحدة ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل
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انطلاق المباراة
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تشكيل الوحدة ضد النصر
اختار خوسيه سييرا الفريق الآتي لخوض المباراة
التشكيل: 4-3-3
منير محمدي
عبد الإله بخاري - أوسكار دوارتي - عبدالله الحافظ - أمير كردي
علاء حجي - وليد باخشوين - فيصل فيجر
أنسيلمو دي مواريس - جان دافيد بوفيل - عبد الكريم يودا
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تشكيل النصر ضد الوحدة
قرر المدرب دينكو إيليتشيتش الاعتماد على التشكيل التالي في اللقاء
التشكيل: 4-3-1-2
نواف العقيدي
جيسلان كونان - ألفارو جونزاليس - علي لاجامي - سلطان الغنام
عبدلله الخيبري - لويز جوستافو - علي الحسن
أندرسون تاليسكا
عبد الرحمن غريب - كريستيانو رونالدو
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي في المواجهة المرتقبة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2022-2023 والتي ستجمع بين النصر والوحدة، على ملعب الملك عبدلله الدولي.
تأهل النصر إلى هذا الدور عقب التغلب على أبها بثلاثة أهداف لهدف، في المقابل صعد الوحدة إلى نصف النهائي بعد أن تجاوز الباطن وفاز بهدفين مقابل هدف، الفائز من الفريقين سيتقابل مع الهلال الذي تخطى الاتحاد بهدف نظيف في الأشواط الإضافية.
يرغب النصر في الوصول إلى النهائي للاقتراب من أول بطولاته هذا الموسم بقيادة رونالدو خاصة مع خسارة السوبر والابتعاد عن صدارة الدوري، في المقابل يعول الوحدة على تراجع مستوى العالمي من التأهل للمباراة الختامية.