تصدر الوحدة الإماراتي المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة خلال منافساته في دور المجموعات، وخاض الفريق ست مباريات حقق أربع انتصارات وتعادل في واحدة وهُزم مثلها، أما عن الموسم الكروي الماضي فأنهي العنابي مشواره في بطولة دوري الخليج العربي بالتواجد في المركز الثالث برصيد 46 نقطة، خلف الأهلي الذي احتل الوصافة بـ53 نقطة، والشارقة الذي حسم الدوري بعدما وصل للنقطة 59.
تأهل العالمي إلى دور الـ16 من البطولة الآسيوية كثاني للمجموعة الأولى بعدما حصد عشر نقاط، جمعهم من خلال مشواره في دوري المجموعات من ثلاث انتصارات وتعادل وهزيمتين، وتُوج النصر بطلًا للدوري السعودي في كرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه بفوزه على الباطن بهدفين مقابل هدف في ختام الموسم الماضي، وسيدخل الفريق هذا اللقاء بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في الإمارات يوم 12 من الشهر الجاري.