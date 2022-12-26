أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة النصر ضد الهلال في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي، والذي ستُقام على ملعب جامعة الملك سعود.

يحتل النصر صدارة الترتيب برصيد 20 نقطة بفارق نقطتين عن ضيفه الهلال، ويسعى كلا الفريقين، العالمي من أجل اتساع الفارق بينه وبين غريمه، والزعيم من أجل تصدر الترتيب مؤقتًا.