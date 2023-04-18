53" تمريرة رائعة تصل لموسى ماريجا تضعه فى مواجهة المرمى لكن الحارس يتألق فى ابعاد الكرة
مباشرالهلال والنصر: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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مش ممكن، موسى ماريجا يهدر فرصة هدف محقق
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أوووووووه، ياتاليسكا ماذا أهدرت؟
54" تسديدة قوية من تاليسكا من داخل يمين المنطقة تصدى لها المعيوف وابعدها ببراعة
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52" تسديدة من علي لاجامي من خارج المنطقة لكنها مرت بعيدة عن المرمى
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48" بطاقة صفراء من نصيب جانج هيونج سون بعد تدخل قوي على رونالدو فى وسط الملعب
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50" بداية قوية للنصر فى الشوط الثاني ومحاولات للبحث عن هدف التعادل
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تبديلان للهلال
46" دخول علي لاجامي ومارشاريبوف وخروج عبدالإله العمري وأيمن يحيى
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46" الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني
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45+8" الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول
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45+7" ميشايل ديلجادو يتوغل بشكل رائع ويمر لداخل المنطقة لكن الحارس نواف العقيدي يخرج ويمسك الكرة بثبات
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45+4" تسديدة قوية من عبدالرحمن غريب من على حدود المنطقة مرت بجوار القائم
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45+2" خطأ من على حدود المنطقة لصالح الهلال بعد تدخل قوي من أيمن يحيى على ميشايل ديلجادو وبطاقة صفراء من نصيب أيمن يحيى
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45" الحكم أضاف 8 دقائق وقت بدل ضائع
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جووووووووووووووووووووووول،،، إيجالو يسجل من علامة الجزاء
42": أوديون إيجالو يسجل الهدف الأول للهلال بعد تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة قوية على يسار الحارس نواف العقيدي
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أووووووووه، ركلة جزااااء للهلال
39" الحكم يحتسب ركلة جزاء للهلال بعد اصطدام الكرة فى يد عبدالإله العمري
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35" تمريرات قصيرة بين لاعبي النصر في وسط الميدان، ومحاولات من رونالدو للاختراق ولكن دفاع الزعيم بالمرصاد
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30" نصف ساعة مرت من أحداث الشوط الأول، ومازال التعادل السلبي قائما حتى الآن
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أوووووووه،، ماذا أهدرت يايحيى
22" هجمة خطيرة للنصر، بعد تمريرة رائعة من رونالدو تضع أيمن يحيى فى مواجهة المرمى ثم يرواغ الحارس ببراعة لكنه مررها بالعرض بدون متابعة
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19" تسديدة قوية من ديلجادو من داخل المنطقة اصطدمت فى الدفاع ومرت بجوار القائم وتحولت إلى ركنية
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15" ربع ساعة أولى مرت ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
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أووووووووووووووووه، هدف محقق ضائع لصالح الزعيم
8" ركنية لصالح الهلال تنفذ بعرضية رائعة يرتقي لها موسى ماريجا ويسددها برأسية قوية ابعدها الحارس نواف العقيدي وارتدت أمام ديلجادو الذي سددها أعلى المرمى