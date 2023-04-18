مباشرالهلال والنصر: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الهلال والنصر في الجولة 25 من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، والمقامة على ملعب الملك فهد الدولي.

Hilal Nassr SPL GFXGetty Images - Goal AR
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الهلال vs النصرالهلالالنصردوري روشن السعودي

ملخص

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    مش ممكن، موسى ماريجا يهدر فرصة هدف محقق

    53" تمريرة رائعة تصل لموسى ماريجا تضعه فى مواجهة المرمى لكن الحارس يتألق فى ابعاد الكرة

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    أوووووووه، ياتاليسكا ماذا أهدرت؟

    54" تسديدة قوية من تاليسكا من داخل يمين المنطقة تصدى لها المعيوف وابعدها ببراعة

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    52" تسديدة من علي لاجامي من خارج المنطقة لكنها مرت بعيدة عن المرمى

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    48" بطاقة صفراء من نصيب جانج هيونج سون بعد تدخل قوي على رونالدو فى وسط الملعب

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    50" بداية قوية للنصر فى الشوط الثاني ومحاولات للبحث عن هدف التعادل

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    تبديلان للهلال

    46" دخول علي لاجامي ومارشاريبوف وخروج عبدالإله العمري وأيمن يحيى

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    46" الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني

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    45+8" الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول

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    45+7" ميشايل ديلجادو يتوغل بشكل رائع ويمر لداخل المنطقة لكن الحارس نواف العقيدي يخرج ويمسك الكرة بثبات

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    45+4" تسديدة قوية من عبدالرحمن غريب من على حدود المنطقة مرت بجوار القائم

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    45+2" خطأ من على حدود المنطقة لصالح الهلال بعد تدخل قوي من أيمن يحيى على ميشايل ديلجادو وبطاقة صفراء من نصيب أيمن يحيى

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    45" الحكم أضاف 8 دقائق وقت بدل ضائع

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    جووووووووووووووووووووووول،،، إيجالو يسجل من علامة الجزاء

    42": أوديون إيجالو يسجل الهدف الأول للهلال بعد تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة قوية على يسار الحارس نواف العقيدي

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    أووووووووه، ركلة جزااااء للهلال

    39" الحكم يحتسب ركلة جزاء للهلال بعد اصطدام الكرة فى يد عبدالإله العمري

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    35" تمريرات قصيرة بين لاعبي النصر في وسط الميدان، ومحاولات من رونالدو للاختراق ولكن دفاع الزعيم بالمرصاد

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    30" نصف ساعة مرت من أحداث الشوط الأول، ومازال التعادل السلبي قائما حتى الآن

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    أوووووووه،، ماذا أهدرت يايحيى

    22" هجمة خطيرة للنصر، بعد تمريرة رائعة من رونالدو تضع أيمن يحيى فى مواجهة المرمى ثم يرواغ الحارس ببراعة لكنه مررها بالعرض بدون متابعة

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    19" تسديدة قوية من ديلجادو من داخل المنطقة اصطدمت فى الدفاع ومرت بجوار القائم وتحولت إلى ركنية

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    15" ربع ساعة أولى مرت ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

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    أووووووووووووووووه، هدف محقق ضائع لصالح الزعيم

    8" ركنية لصالح الهلال تنفذ بعرضية رائعة يرتقي لها موسى ماريجا ويسددها برأسية قوية ابعدها الحارس نواف العقيدي وارتدت أمام ديلجادو الذي سددها أعلى المرمى