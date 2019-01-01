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النصر × القادسية | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة النصر والقادسية، في إطار منافسات الجولة الـ 19 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-02-06T17:51:12Z

36’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع لتنتهي بتسديدة من خارج المنطقة عن طريق بيتروس ماتيوس لكنها مرت بعيدة عن مرمي الحارس جاك دونكان 

2019-02-06T17:50:28Z

35’ إنطلاقة من جوليانو من على حدود المنطقة ومن ثم يسدد كرة قوية لكن ابعدها الحارس جاك دونكان إلي ركنية 

2019-02-06T17:49:09Z

34’ تمريرة طولية فى إتجاه شايع شراحيلي  لداخل المنطقة لكن ابعدها الحارس برادلي جونز بنجاح من امامه 

2019-02-06T17:47:45Z

32’ محاولات من لاعبي القادسية للبحث عن ثغرة فى دفاعات النصر لكنهم يفشلون حتي الان للوصول لمرمي الحارس برادلي جونز 

2019-02-06T17:46:15Z

31’ عرضية من يحي الشهري من الجهة اليسري تلقاها نور الدين برأسية وهيأها لنفسه وأرسلها عرضية من يمين المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-02-06T17:42:30Z

27’ إنطلاقة هارون كمارا من الجهة اليمنى ومحاولة المرور لداخل المنطقة لكن استخلصها عمر هوساوي بنجاح 

2019-02-06T17:40:55Z

26’ إنطلاقة من نور الدين امرابط من داخل يمين المنطقة لكن تدخل معه واستخلصها منصور النجار ليتدخل معه المغربي بقوة ليكتسب النجار خطا للقادسية 

2019-02-06T17:40:07Z

25’ تمريرة ثنائية بين جوليانو وحمدالله تصطدم فى الدفاع وتصل على الجهة اليسري إلى يحي الشهري الذي ارسلها عرضية لكنها بدون متابعة ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-02-06T17:39:03Z

24’ هدوء نسبي فى مجريات اللقاء بعد تقدم النصر بهدف من حمدالله 

2019-02-06T17:38:14Z

22’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق شايع شراحيلي تصل داخل يسار المنطقة إلى بيسمارك فيريرا الذي حاول إرسلها عرضية لكنها غير متقنة مرت إلى ضربة مرمي 

2019-02-06T17:37:23Z

21’ سيطرة من لاعبي النصر وتمريرات على حدود منطقة جزاء القادسية 

2019-02-06T17:35:27Z

20’ تمريرة طولية من بيتروس ماتيوس فى إتجاه المنطلق بسرعته المغربي نور الدين امرابط الذي سددها من امام الحارس قبل استخلصها لكنها مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2019-02-06T17:33:56Z

18’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق منصور النجار لداخل المنطقة لكن ابعدها برونو اوفيني من منطقة الخطورة 

2019-02-06T17:33:15Z

17’ تمريرات بين لاعبي القادسية لمحاولة الوصول لمرمي الحارس برادلي جونز والبحث عن هدف التعادل 

2019-02-06T17:30:50Z

16’ تمريرة من شايع شراحيلي لداخل المنطقة فى إتجاه هارون كمارا الذي مر من الحارس برادلي جونز لكنها مرت وطالت إلى خارج الملعب 

2019-02-06T17:29:50Z

15’ ربع ساعة اولي من زمن الشوط الاول حيث نجح النصر فى هز شباك القادسية بهدف عن طريق عبدالرزاق حمدالله 

2019-02-06T17:29:11Z

14’ تمريرة من نور الدين على الجهة اليمنى إلى سلطان الغنام الذي مررها عرضية أرضية لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-02-06T17:28:19Z

13’ تمريرة طولية تصل إلى حمدالله على الجهة اليمنى الذي حاول تمريرها فى إتجاه المنطلق على يساره جوليانو لكن استخلصها الدفاع قبل ان تصل له 

2019-02-06T17:27:13Z

12’ تمريرات بين أقدام لاعبي القادسية فى منتصف الميدان 

عبدالرزاق حمدالله يفتتح التسجيل للنصر

2019-02-06T17:25:34Z

عبدالرزاق حمدالله

10’ الهدف جاء بعد تنفيذ الخطأ من حمدالله من على حدود المنطقة بتسديدة قوية على يسار الحارس جاك دونكان لتسكن الشباك بنجاح 

2019-02-06T17:24:53Z

9’ جووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،،،، الهدف الأول للنصر عن طريق حمدالله 

2019-02-06T17:23:45Z

8’ خطا لصالح النصر من مكان جيد بعد تدخل قوي على بيتروس ماتيوس من على حدود المنطقة 

2019-02-06T17:22:55Z

7’ تنفيذ الركنية بعرضية من جوليانو فيكتور لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع برأسية من قلب المنطقة 

2019-02-06T17:22:09Z

6’ عرضية من يحيي الشهري من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع وتحولت إلى ركنية نصراوية 

2019-02-06T17:21:21Z

5’ إنطلاقة من إلتون جوزيه من على حدود المنطقة وتمريرة فى إتجاه بيسمارك فيريرا لداخل المنطقة لكنها غير متقنة أقرب إلى الحارس برادلي جونز 

2019-02-06T17:19:48Z

4’ تحضير بعرض الملعب بين أقدام لاعبي النصر ومحاولات للوصل لمرمي الحارس جاك دونكان 

2019-02-06T17:18:25Z

3’ تمريرة من يحيي الشهري لداخل يسار المنطقة فى إتجاه حمدالله لكن تدخل معه محمد خبراني واستخلصها بنجاح من امام حمدالله 

2019-02-06T17:16:16Z

2’ خطا للنصر من بعد منتصف الميدان بقليل ينفذ بتمريرة طولية من جوليانو لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

أليكم التشكيل الرسمي للقادسية للقاء اليوم

2019-02-06T16:58:54Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

جاك دونكان / محمد عبده خبراني / مختار بلكثير / منصور النجار / محمد فتاو / شاسع شراحيلي / رايس ويليامز / إلتون جوزيه / بيسمارك فيريرا / نايف عبدالله على هزازي / هارون كمارا

البدلاء / خورخي سانتوس سيلفا / فواز فلاته / عبدالمحسن فلاته / إبراهيم الشعيل / يوسف قلفا / عبدالله البيشي / فيصل المسرحي 

أليكم تشكيل النصر للقاء اليوم

2019-02-06T16:56:12Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

برادلي جونز / سلطان الغنام / برونو أوفيني / عمر هوساوي / عوض خميس آل فرج / إبراهيم غالب / بيتروس ماتيوس / نور الدين امرابط / يحي الشهري / جوليانو فيكتور / عبدالرزاق حمدالله 

البدلاء / عبدالعزيز الجبرين / فهد محمد الجميعة / راكان الشملان / وليد عبدالله / عبدالله مادو / عبدالله السالم / عبدالرحمن العبيد / حمد آل منصور / أحمد الفريدي 

2019-02-06T00:36:53Z

يدخل العالمي المباراة في المركز الثاني برصيد 37 وبفارق ثلاث نقاط فقط عن الهلال المتصدر حاليًا، بينما يقع القادسية في المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة

2019-02-06T00:36:41Z

يدخُل فريق النصر المباراة ساعياً لتشديد الخناق على فريق الهلال صاحب الصدارة، بينما سعى فريق القادسية لمحاولة الابتعاد بشكل أكبر عن منطقة الهبوط التي لا يفصله عنها سوى 8 نقاط فقط لا غير

2019-02-06T00:36:30Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف فريق النصر نظيره فريق القادسية، على ملعب “الملك فهد” في إطار منافسات الجولة الـ 19 من الدوري السعودي للمحترفين، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.