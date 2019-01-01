⏲ 30— نادي القادسية السعودي (@qadisiyah1967) ٦ فبراير ٢٠١٩
النصر 1 ✖ 0 #القادسية#النصر_القادسية
#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/K9lX61Q2cO
شاهد هدف النصر الاول
عبدالرزاق حمدالله28’
الهدف الاول لنادي النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة 10— دوري بلس (@dawriplusksa) ٦ فبراير ٢٠١٩
النصر 1 : 0 القادسية
#النصر_القادسية
#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان
#دوري_بلس pic.twitter.com/kTO6hVNiDC
#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان#النصر_القادسية— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٦ فبراير ٢٠١٩
الدقيقة 15#النصر 1
القادسية 0
سجل هدف #العالمي عبدالرزاق حمدالله pic.twitter.com/zXJ2sGfUMg
عبدالرزاق حمدالله يفتتح التسجيل للنصر
عبدالرزاق حمدالله10’ الهدف جاء بعد تنفيذ الخطأ من حمدالله من على حدود المنطقة بتسديدة قوية على يسار الحارس جاك دونكان لتسكن الشباك بنجاح
قووووووول— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٦ فبراير ٢٠١٩
عبدالرزاق حمدالله يسجل هدف #العالمي الأول 🏹⚽️ pic.twitter.com/mX1nsy1XC7
الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
▶️ بداية المباراة#النصر_القادسية— نادي القادسية السعودي (@qadisiyah1967) ٦ فبراير ٢٠١٩
#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/64HW4Zv7iV
أليكم التشكيل الرسمي للقادسية للقاء اليوم
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
جاك دونكان / محمد عبده خبراني / مختار بلكثير / منصور النجار / محمد فتاو / شاسع شراحيلي / رايس ويليامز / إلتون جوزيه / بيسمارك فيريرا / نايف عبدالله على هزازي / هارون كمارا
🔘 تشكيلة الفريق— نادي القادسية السعودي (@qadisiyah1967) ٦ فبراير ٢٠١٩
❤💛#النصر_القادسية
#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/nEdYUbVbgx
البدلاء / خورخي سانتوس سيلفا / فواز فلاته / عبدالمحسن فلاته / إبراهيم الشعيل / يوسف قلفا / عبدالله البيشي / فيصل المسرحي
أليكم تشكيل النصر للقاء اليوم
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
برادلي جونز / سلطان الغنام / برونو أوفيني / عمر هوساوي / عوض خميس آل فرج / إبراهيم غالب / بيتروس ماتيوس / نور الدين امرابط / يحي الشهري / جوليانو فيكتور / عبدالرزاق حمدالله
تشكيلة #العالمي الرسمية اليوم في مباراة #النصر_القادسية— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٦ فبراير ٢٠١٩
في الجولة التاسعة عشر ضمن #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان
بالتوفيق يا #عالمي 💛💙 pic.twitter.com/bqAcUncNc5
البدلاء / عبدالعزيز الجبرين / فهد محمد الجميعة / راكان الشملان / وليد عبدالله / عبدالله مادو / عبدالله السالم / عبدالرحمن العبيد / حمد آل منصور / أحمد الفريدي