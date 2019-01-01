النصر والفيصلي: مباشر لحظة بلحظة

التبديل الأول فى صفوف الفيصلي
⚪️| بداية الشوط الثاني تبديل #الفيصلي— نادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) November 6, 2019
➡️خروج اللاعب : يوسف الجبلي
⬅️دخول اللاعب : عبدالعزيز الدوسري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
بداية الشوط الثاني
يبدأ الآن الشوط الثاني من مباراة #النصر_الفيصلي— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 6, 2019
بالتوفيق يا #عالمي 💛💛 pic.twitter.com/SeYDcdHiBk
نهاية الشوط الأول
#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#النصر_الفيصلي || نهاية الشوط الأول— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 6, 2019
#النصر 2
الفيصلي 0
نجح بتسجيل هدفيّ #العالمي عبدالرزاق حمدالله وجوليانو pic.twitter.com/6Uoogazq6V
شاهد الهدف الثاني للنصر
جوليانو فيكتور
د29’ هدف للنصر! ⚽— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 6, 2019
#جوليانو يضيف الثاني#النصر 2 : 0 #الفيصلي#النصر_الفيصلي_الدوري
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/3nhssaefSw
شاهد الهدف الأول للنصر
حمدالله
د11’ هدف للنصر! ⚽— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 6, 2019
#حمدالله يفتتح التسجيل #النصر 1 : 0 #الفيصلي#النصر_الفيصلي_الدوري
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/ecO2QMbXcf
#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 6, 2019
#النصر_الفيصلي
الدقيقة 30
#النصر 2
الفيصلي 0
نجح بتسجيل هدفيّ #العالمي عبدالرزاق حمدالله و جوليانو pic.twitter.com/tMa17EOAme
جوليانو فيكتور يسجل الهدف الثاني للنصر
وصف الهدف29’ الهدف جاء بعد عرضية من نور الدين أمرابط من الجهة اليمنى تلقاها سلطان الغنام برأسية قوية تصطدم فى القائم وترتد أمام جوليانو فيكتور الذي سددها بنجاح فى المرمي
قووووووووووووووووووووول ثاني للنصر #العالمي ينجح بتسجيله جوليانو#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين #النصر_الفيصلي pic.twitter.com/Kei3JslTjf— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 6, 2019
يارباااااااه،،،، ماذا أهدرت ياحمدالله
حمدالله يفتتح التسجيل بهدف رائع
وصف الهدف11’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من نور الدين أمرابط من علي حدود المنطقة إلى سلطان الغنام على يمين المنطقة ليرسلها عرضية رائعة يرتقي لها حمدالله ويسددها برأسية رائعة تسكن الشباك بنجاح
قووووووووووووووووووووول أول للنصر #العالمي ينجح بتسجيله عبدالرزاق حمدالله#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين #النصر_الفيصلي pic.twitter.com/jqUjq5wDSi— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 6, 2019
الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
ضمن #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 6, 2019
تنطلق الآن مباراة #النصر_الفيصلي
بالتوفيق يا عالمي 💛💙 pic.twitter.com/0udlzaNKOi
التشكيل الرسمي للفيصلي
يبدأ المدرب بريكليس شاموسكا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من
مصطفي ملائكة / خالد الغامدي / إيفور روسي / رافاييل سيلفا / محمد قاسم / رولي بونيفاكيا / خالم هايلاند / لويس جوستافو / يوسف الجبلي / خالد الكعبي / ويليام ألفيس دي أوليفييرا
تشكيلة فريق #الفيصلي الأساسية والأحتياطية في لقاء #النصر— نادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) November 6, 2019
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين pic.twitter.com/IbFDbDUd4F
البدلاء / عقيل بلغيث الصحبي / عبدالعزيز الدوسري / حسين أنور قريش / أحمد أشرف / أحمد العنزي / عوض خريص الصقور / رمزي صولان / أحمد الكسار / علي معدي
التشكيل الرسمي للنصر
يبدأ المدرب روي فيتوريا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من
برادلي جونز / سلطان الغنام / عبدالله مادو / مايكون بيريرا / عبدالرحمن العبيد / بيتروس ماتيوس / عبدالله الخيبري / يحيي الشهري / جوليانو فيكتور / نور الدين أمرابط / عبدالرزاق حمدالله
تشكيلة #العالمي الرسمية اليوم في مباراة #النصر_الفيصلي المؤجلة من الجولة السادسة من #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 6, 2019
بالتوفيق يا #عالمي 💛 pic.twitter.com/6qC2UpoEtd
البدلاء / أحمد موسي / عوض خميس آل فرج / مختار علي / عبدالرحمن الدوسري / فهد محمد الجميعة / وليد عبدالله / عمر هوساوي / حمد آل منصور / فراس البريكان
الفيصلي يُعد مفاجأة هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث بالتساوي مع النصر بنفس عدد النقاط، 17 لكل منهما، مما يجعل المهمة ليست بالسهلة على الإطلاق لزملاء يحيى الشهري ويجعلنا أمام مباراة يتوقع أن تكون مثيرة.
وبالانتصار على أبها ارتفع رصيد النصر إلى النقطة رقم 17 ليحتل بها المركز الثاني في رحلة الدفاع عن لقبه، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدر الهلال، مع بقاء مباراة مؤجلة لكتيبة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.
الفوز الكبير أتى بعد الانتصار الأغلى هذا الموسم على الهلال في ديربي الرياض بهدفين للنجم عبد الرزاق حمدالله، ليُقلص العالمي الفارق أكثر وأكثر مع الزعيم ويحقق له الهزيمة الأولى على الصعيد المحلي تحت قيادة مدربه الجديد رازفان لوشيسكو.
واصل النصر صحوته، وحقق انتصارًا كبيرًا على نظيره أبها بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي لُعبت لحساب الجولة التاسعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.