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النصر × الفيحاء | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة النصر والفيحاء، في إطار منافسات الجولة الـ 21 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-02-23T18:34:27Z

48’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة بنجاح 

2019-02-23T18:33:43Z

47’ تسديدة قوية من يحيي الشهري من على حدود المنطقة تصطدم فى الدفاع وتمر على حافة القائم الاعلي بقليل لتتحول إلى ركنية للنصر 

2019-02-23T18:15:38Z

45+4’ تنفيذ الخطا من جوليانو بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الايسر للحارس عامر شفيع 

2019-02-23T18:13:53Z

45+3’ خطا من مكان خطير للغاية لفريق النصر بعد تدخل قوي من نواف الصبحي على جوليانو من على حدود المنطقة 

2019-02-23T18:12:48Z

45++2’ خطا للفيحاء بعج تدخل قوي من عمر هوساوي على اسبريليا فى منتصف الميدان 

2019-02-23T18:10:27Z

44’ الحكم بعد بعد مشاهدة الفار اشار بصافرته بعد بعد إحتساب ركلة جزاء 

يارباااااااااااااااه،،، الحكم يحتسب ركلة جزاء للنصر

2019-02-23T18:08:14Z

42’ الحكم يحتسب ركلة جزاء للنصر بعد إنطلاقة من عبدالرزاق حمدالله من داخل يسار المنطقة ثم مررها إلى داخل المنطقة تلقاها جوليانو وسددها تصطدم  الدفاع وترتد له ويسددها فى المرمي لكنها تصطدم فى يد المدافع أدميلسون دياز والحكم يشير بوجود ركلة جزاء 

2019-02-23T18:07:04Z

41’ تسديدة قوية ساقطة من اسباريليا من يمين المنطقة مرت على حافة القائم الايمن لمرمي الحارس برادلي جونز 

2019-02-23T18:06:22Z

40’ تسديدة قوية من بيتروس ماتيوس من على حدود المنطقة لكن أمسكها الحارس عامر شفيع بثبات 

2019-02-23T18:05:27Z

39’ بطاقة صفراء من نصيب عبد الكريم القحطاني لإعتراضه على حكم اللقاء 

2019-02-23T18:04:49Z

38’ تمريرة طوولية فى إتجاه المهاجم ليوري لكنه استلامها باليد والحكم يحتسب خطأ لصالح النصر

2019-02-23T18:03:41Z

37’ تمريرات عديدة بين أقدام لاعبي النصر لمحاولة إختراق المنطقة فى ظل التمركز الدفاعي الجيد من لاعبي الفيحاء 

2019-02-23T18:02:36Z

36’ إنطلاقة من حمد آل منصور من الجهة اليمنى ثم يرسلها عرضية تلقاها حمدالله برأسية غير متقنة مرت اعلى المرمي 

2019-02-23T18:01:31Z

35’ تسديدة قوية من يحيي الشهري من داخل يسار المنطقة لكن امسكها الحارس بثبات 

2019-02-23T17:58:59Z

34’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي النصر 

2019-02-23T17:57:37Z

32’ تمريرات بين أقدام لاعبي النصر فى منتصف الميدان 

2019-02-23T17:54:17Z

29’ بطاقة صفراء من نصيب عبدالرحمن البركة بعد تدخل قوي على بيتروس ماتيوس

2019-02-23T17:52:46Z

28’ مرتدة خطيرة لفريق الفيحاء وتمريرة طولية فى إتجاه المنطلق لداخل المنطقة أسباريا لكن تدخل رائع من المدافع عبدالله مادو وابعدها إلى ركنية فى الوقت المناسب 

2019-02-23T17:52:08Z

27’ إنطلاقة من بيتروس ماتيوس من على حدود المنطقة ومن ثم يمررها على الجهة اليمنى إلى حمد آل منصور الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-02-23T17:50:21Z

26’ ركنية للفيحاء تنفذ من محمد قاسم بعرضية على القائم البعيد تلقاها عبدالرحمن البركة بتسديدة غير متقنة مرت بعيدة عن المرمي 

2019-02-23T17:49:08Z

25’ هدوء فى مجريات اللقاء والسطرة من لاعبي النصر على الكرة لطنها لاتشكل خطورة على مرمي الفيحاء 

2019-02-23T17:47:20Z

23’ إنطلاقة من حمدالله من داخل يمين المنطقة ومن ثم يرسلها عرضية أرضية لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة على مرمي الفيحاء 

2019-02-23T17:46:47Z

22’ عرضية من جوليانو من الجهة اليمنى لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-02-23T17:45:29Z

20’ إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق غبد الكريم القحطاني الذي مررها عرضية أرضية لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس برادلي جونز 

2019-02-23T17:44:21Z

18’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي النصر فى منتصف الميدان 

2019-02-23T17:43:07Z

17’ توقف اللقاء لقوط حمد آل منصور بعد ألتحام قوي فى كرة مشتركة مع سامي الخيبري فى منتصف الميدان 

2019-02-23T17:41:44Z

16’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق حمد آل منصور لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من امام جوليانو 

2019-02-23T17:39:10Z

14’ تسديدة من على حدود المنطقة عن طريق عبدالرحمن البركة لكنها تفتقد الدقة وتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-02-23T17:38:24Z

13’ محاولة المرور من حمد آل منصور من الجهة اليمنى لكن الكرة طالت وتحولت إلى رمية تماس

2019-02-23T17:37:02Z

12’ خطا للنصر من خارج المنطقة تنفذ بعرضية من جوليانو لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة على المرمي 

2019-02-23T17:36:23Z

11’ إنطلاقة من جوليانو من داخل يمين المنطقة ومن ثم يمررها عرضية أرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع قبل تسديدة حمدالله 

2019-02-23T17:35:42Z

10’ إنطلاقة من عبدالكريم القحطاني من يمين المنطقة ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن استخلصها الدفاع بنجاح

2019-02-23T17:34:37Z

8’ تمريرات بين أقدام لاعبي الفيحاء لمحاولة الوصول لمرمي النصر لكن دون خطورة 

2019-02-23T17:32:17Z

7’ تنفيذ الركنية بعرضية من يحي الشهري لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-02-23T17:31:35Z

6’ إنطلاقة من يحي الشهري من الجهة اليمنى وعرضية لداخل المنطقة لكن استخلصها الدفاع وابعدها إلى ركنية 

2019-02-23T17:30:22Z

5’ عرضية من الجهة اليسري لداخل المنطقة لفريق النصر تلقاها حمدالله وحاول تسديد الكرة لكن استخلصها الدفاع منطقة الخطورة 

2019-02-23T17:29:39Z

4’ تمريرة طولية فى إتجاه حمدالله لداخل المنطقة لكنها غير متقنة أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

2019-02-23T17:27:23Z

3’ تمريرات بين لاعبي النصر فى منتصف الميدان 

2019-02-23T17:26:21Z

2’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح النصر بعد تدخل قوي من عبدالرحمن البركة على بيتروس ماتيوس 

التشكيل الرسمي لنادي الفيحاء

2019-02-23T17:00:21Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

عامر شفيع / نواف الصبحي / سامي الخيبري / جيجي باروس / اليكساندروس / مهند فلاته / محمد قاسم / دانيلو اسبريا / عبدالرحمن البركة / عبدالكريم القحطاني / يوري ليريو 

البدلاء / مسلم آل فريج / عبدالكريم كنو / أحمد بامسعود / رامي البدوي / عمر المزيعل / ضيف الله القرني / حسن جعفري / حسين الهاجوج / أمين الشرميطي

التشكيل الرسمي للنصر

2019-02-23T16:54:18Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

برادلي جونز / حمد آل منصور / عمر هوساوي / عبدالله محمد مادو / عبدالرحمن العبيد / عبدالله الخيبري / عبدالرزاق حمدالله / عبدالله سالم / يحي الشهري / جوليانو فيكتور / بيتروس ماتيوس

البدلاء / وليد عبدالله / أحمد موسي / عوض خميس الفرج / عبدالعزيز الجبرين / عبدالرحمن الدوسري / راكان شملان العنزي / فراس البريكان / فهد محمد الجميعة / نايف الماس

2019-02-22T20:55:45Z

يدخل النصر اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 43 نقطة وبفارق ست نقاط فقط عن الهلال المتصدر حاليًا جدول الترتيب ويسعي لتقليص الفارق مع صاحب الصدارة، بينما يدخل الفيحاء المباراة بعد خسارته فى الجولة السابقة امام الفتح بهدفين مقابل هدف، ويحتل المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة

2019-02-22T20:55:25Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف النصر نظيره الفيحاء  على ملعب "الملك فهد" في إطار منافسات الجولة الـ 20 من الدوري السعودي للمحترفين، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.