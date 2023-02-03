يبدا النصر بقيادة المدرب رودي جارسيا بالرسم الآتي
الخطة 4-2-3-1
أجوستن روسي
غيسلان كونان - علي لاجامي - عبدالإله العمري - سلطان الغنام
عبدالله الخيبري - لويس جوستافو
عبدالرحمن غريب - تاليسكا - أيمن يحيى
كريستيانو رونالدو
يبدا النصر بقيادة المدرب رودي جارسيا بالرسم الآتي
الخطة 4-2-3-1
أجوستن روسي
غيسلان كونان - علي لاجامي - عبدالإله العمري - سلطان الغنام
عبدالله الخيبري - لويس جوستافو
عبدالرحمن غريب - تاليسكا - أيمن يحيى
كريستيانو رونالدو
قائمة الفريق الرسمية في مباراة #النصر_الفتح اليوم 💛— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 3, 2023
بالتوفيق لنجومنا 🙏 pic.twitter.com/qV0BoYHL5w
يبدا الفتح بقيادة المدرب جورجوس دونيس بالرسم الآتي
الخطة 4-3-3
جاكوب رين
توفيق بوحيميد - مروان سعدان - عمار الدحيم - علي الزبيدي
محمد الفهيد - بيتروس - سفيان بن دبكة
أيمن الخليف - فراس البريكان - تيو
🗒️| القائمة الفتحاوية في مواجهة النصر.#الفتح_النصر | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/qnR0NV33Ff— نادي الفتح السعودي (@FatehClub) February 3, 2023
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة قوية تجمع بين الفتح والنصر، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر، لدوري روشن السعودي موسم 2022-23
ويدخل النصر المباراة بعد فوز ثمين في الجولة الماضية، على حساب الاتفاق بهدف دون رد، ليستمر في الصدارة برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطة عن أقرب ملاحقيه.
ويسعى النصر لمصالحة جماهيره عقب توديع كأس السوبر السعودي، أمام الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، بالفوز في المباراة للاستمرار في الصدارة، ومحاولة الاقتراب من لقب الدوري الغالي.
أما الفتح فيدخل المباراة بعد خسارة من ضمك بثلاثة أهداف لهدف، ليتجمد رصيده عند النقطة 18، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية أمام العالمي تساعده في مشواره هذا الموسم.