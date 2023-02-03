مباشرالنصر والفتح: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الفتح والنصر، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر، لدوري روشن السعودي موسم 2022-23.

Cristiano Ronaldo - ittihad - nassr - super cup 2023Saudi Super Cup twitter
components:generic.liveblog.newPosts
الفتح vs النصرالفتحالنصردوري روشن السعودي
  • -

    تشكيل النصر

    يبدا النصر بقيادة المدرب رودي جارسيا بالرسم الآتي

    الخطة 4-2-3-1

    أجوستن روسي

    غيسلان كونان - علي لاجامي - عبدالإله العمري - سلطان الغنام

    عبدالله الخيبري - لويس جوستافو

    عبدالرحمن غريب - تاليسكا - أيمن يحيى

    كريستيانو رونالدو

  • -

    تشكيل الفتح

    يبدا الفتح بقيادة المدرب جورجوس دونيس بالرسم الآتي

    الخطة 4-3-3

    جاكوب رين

    توفيق بوحيميد - مروان سعدان - عمار الدحيم - علي الزبيدي

    محمد الفهيد - بيتروس - سفيان بن دبكة

    أيمن الخليف - فراس البريكان - تيو

  • -

    أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة قوية تجمع بين الفتح والنصر، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر، لدوري روشن السعودي موسم 2022-23

    ويدخل النصر المباراة بعد فوز ثمين في الجولة الماضية، على حساب الاتفاق بهدف دون رد، ليستمر في الصدارة برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطة عن أقرب ملاحقيه.

    ويسعى النصر لمصالحة جماهيره عقب توديع كأس السوبر السعودي، أمام الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، بالفوز في المباراة للاستمرار في الصدارة، ومحاولة الاقتراب من لقب الدوري الغالي.

    أما الفتح فيدخل المباراة بعد خسارة من ضمك بثلاثة أهداف لهدف، ليتجمد رصيده عند النقطة 18، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية أمام العالمي تساعده في مشواره هذا الموسم.