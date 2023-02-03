أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة قوية تجمع بين الفتح والنصر، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر، لدوري روشن السعودي موسم 2022-23

ويدخل النصر المباراة بعد فوز ثمين في الجولة الماضية، على حساب الاتفاق بهدف دون رد، ليستمر في الصدارة برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطة عن أقرب ملاحقيه.

ويسعى النصر لمصالحة جماهيره عقب توديع كأس السوبر السعودي، أمام الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، بالفوز في المباراة للاستمرار في الصدارة، ومحاولة الاقتراب من لقب الدوري الغالي.

أما الفتح فيدخل المباراة بعد خسارة من ضمك بثلاثة أهداف لهدف، ليتجمد رصيده عند النقطة 18، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية أمام العالمي تساعده في مشواره هذا الموسم.