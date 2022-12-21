أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة النصر والعدالة في دور الستة عشر من بطولة كأس الملك لموسم 2022-23،على "مرسول بارك.

النصر يبدأ مشواره في بطولة كأس الملك وعينه على المواصلة في البطولة، من أجل الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة، ومحاولة التتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1990.

أما نادي العدالة، فيدخل المباراة وهدفه تحقيق المفاجأة وتعكير صفو النتائج المميزة للعالمي، والتأهل إلى ربع نهائي كأس الملك.