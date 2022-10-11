أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2023 بين النصر والعدالة على ملعب مرسول بارك.

النصر حقق الفوز على أبها في المباراة الماضية بعد التعادل السلبي أمام الاتحاد، وفي حال الفوز في لقاء العدالة يقفز إلى الوصافة.

أما العدالة فحقق انتصاره الأول في دوري روشن السعودي بالجولة الماضية على الفيحاء.