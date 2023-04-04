مباشرالعدالة ضد النصر: مباشر لحظة بلحظة
- -
بث مباشر: شاهد مباراة العدالة والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23
- -
لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد
المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب العدالة - النصر الثلاثاء 4 أبريل 2023،
22:00 السعودية، 21:00 مصر
شاهد VIP مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية
- -
29' أووووووووه ماذا أهدرت يا غريب .. انفراد صريح لعبدالرحمن غريب لكن تسديدة سهلة في يد حارس العدالة
- -
28' خطأ من حارس العدالة أمام رونالدو لكن يتدارك الموقف ويبعدها
- -
23' أوووووه فرصة خطيرة ورونالدو يحاول لعب وان تو مع تاليسكا لكن يسقط ويطلب بمخالفة والحكم لا يحتسب شيئًا
- -
11' محاولة مشتركة من تاليسكا ورونالدو لكن دفاع العدالة مستيقظ
- -
4' محاولة أولى من جانب النصر وصلت إلى كريستيانو رونالدو لكن الحكم يحتسب تسلل
- -
انطلاق المباراة
- -
تشكيلة العدالة ضد النصر
- -
تشكيلة النصر لمواجهة العدالة
قرر المدرب رودي جارسيا الاعتماد على التشكيل الآتي:
الخطة 4-2-3-1
نواف العقيدي
جيسلان كونان، عبد الإله العمري، ألفارو جونزاليس، سلطان الغنام
لويز جوستافو، عبد الله الخيبر
عبد الرحمن غريب، سامي النجعي، تاليسكا
كريستيانو رونالدو
- -
- -
يستمر فريق النصر في مطاردته للاتحاد في صدارة دوري روشن السعودي حينما يحل ضيفًا على العدالة في الجولة 22 من البطولة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية
النصر تعثر أمام الاتحاد وفقد الصدارة، لكن سرعان ما عاد وفاز على أبها بهدف رائع من كريستيانو رونالدو الذي ترك ركلة الجزاء الحاسمة ليحولها تاليسكا إلى انتصار.
ويستغل العالمي أنّ الاتحاد يلعب في نفس التوقيت ليضغط عليه بتحقق الانتصار على العدالة ليستعيد موقعه في الصدارة.
أما العدالة، فرغم فوزه على الشباب في الجولة 19، لكنّه تعثر في أخر مباراتين بالخسارة من الرائد والتعادل بعد ذلك مع الفيحاء.