يستمر فريق النصر في مطاردته للاتحاد في صدارة دوري روشن السعودي حينما يحل ضيفًا على العدالة في الجولة 22 من البطولة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية

النصر تعثر أمام الاتحاد وفقد الصدارة، لكن سرعان ما عاد وفاز على أبها بهدف رائع من كريستيانو رونالدو الذي ترك ركلة الجزاء الحاسمة ليحولها تاليسكا إلى انتصار.

ويستغل العالمي أنّ الاتحاد يلعب في نفس التوقيت ليضغط عليه بتحقق الانتصار على العدالة ليستعيد موقعه في الصدارة.

أما العدالة، فرغم فوزه على الشباب في الجولة 19، لكنّه تعثر في أخر مباراتين بالخسارة من الرائد والتعادل بعد ذلك مع الفيحاء.