مباشرالنصر والطائي: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة النصر والطائي في قمة الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، والمقامة على ملعب مرسول بارك...

Luiz Gustavo Al Nassr Arabie saouditeTwitter/@AlNassrFC
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النصر vs الطائيدوري روشن السعوديالنصرالطائي
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    عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

    المباراة

    الموعد

    القنوات الناقلة

    الملعب

    النصر - الطائي

    الجمعة 6 يناير 2023،
    18:00 السعودية، 17:00 مصر

    شاهد VIP

    مرسول بارك

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    أهلا بكم في البث المباشر الكتابي قمة مباريات الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022،223، والتي تجمع بين النصر والطائي،على ملعب مرسول بارك.

    المباراة كان من المقرر إقامتها بالأمس، الخميس، ولكن تم تأجيلها لمدة 24 ساعة بسبب الطقس.

    النصر يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الخليج في الجولة الماضية وتصدر ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، ويعمل على مواصلة حصد النقاط للاستمرار في التربع على صدارة الترتيب.

    وسينتظر عشاق العالمي، المباراة بفارق الصبر إذ أنها قد تشهد الظهور الأول لأحدث صفقات الفريق، كريستيانو رونالدو والذي قد انضم في صفقة انتقال حر، في نهاية ديسمبر.

    أما الطائي فنجح في الجولة الماضية في إيقاف سلسلة الهزائم، بعد الفوز على الباطن برباعية نظيفة، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام العالمي ووسط جماهيره.

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    عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

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