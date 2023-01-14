أهلا بكم في البث المباشر الكتابي في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022،223، والتي تجمع بين الشباب والنصر على ملعب فيصل بن فهد.

يدخل النصر اللقاء منتشيًا بالفوز على الطائي بهدفين نظيفين، ويسعى العالمي لتحقيق الفوز من أجل مواصلة الحفاظ على الصدارة التي ينفرد بها بفارق نقطة عن أقرب منافسيه، مع لعب مباراة أقل.

أما الشباب فكان قد تعادل في الأسبوع الفائت مع الاتحاد، ويرغب في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز واقتسام الصدارة مع النصر بنفس الرصيد من النقاط.

ويحتل الشباب المركز الثالث من سلم ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد لعب 12 مبارة، بينما يتواجد النصر في صدارة الترتيب برصيد 29 نقطة في نفس عدد المباريات.