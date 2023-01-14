عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الشباب - النصر
السبت 14 يناير 2023،
فيصل بن فهد
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الشباب - النصر
السبت 14 يناير 2023،
فيصل بن فهد
ديربي الشباب والنصر— SHAHID (@ShahidVOD) January 13, 2023
العالمي يسعى للابتعاد بالصدارة من بوابة الشباب
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بتقنية HD على شاهد#دوري_روشن_السعودي#SSC#الرياضة_على_شاهد#النصر#الشبابhttps://t.co/5VxOHPVD13@AlNassrFC@AlShababSaudiFC pic.twitter.com/Emgbxuk3ci
مرور ربع ساعة على بداية اللقاء، دون أي تسديدة على المرمى
4' هدف ملغي للشباب بسبب وجود تسلل على كارلوس جونيور
اختار رودي جارسيا الفريق الآتي لخوض اللقاء
التشكيل: 3-4-2-1
ديفيد أوسبينا
علي العوجامي - ألفارو - عبد الإله العمري
جلال الدين ماشاريبوف - عبدالله الخيبري - لويس جوستافو - سلطان الغنام
بيتي مارتينيز - سامي النجعي
تاليسكا
قرر المدرب فيسنتي مورينو الاعتماد على التشكيل التالي
التشكيل: 4-3-3
كيم سيونج جيو
متعب الحربي - حسان تمبكتي - إياجو سانتوس - فواز الصقور
بانيجا - كريتشوفياك - حسين القحطاني
هتان باهبري - كريستيان جوانكا - كارلوس جونيور
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022،223، والتي تجمع بين الشباب والنصر على ملعب فيصل بن فهد.
يدخل النصر اللقاء منتشيًا بالفوز على الطائي بهدفين نظيفين، ويسعى العالمي لتحقيق الفوز من أجل مواصلة الحفاظ على الصدارة التي ينفرد بها بفارق نقطة عن أقرب منافسيه، مع لعب مباراة أقل.
أما الشباب فكان قد تعادل في الأسبوع الفائت مع الاتحاد، ويرغب في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز واقتسام الصدارة مع النصر بنفس الرصيد من النقاط.
ويحتل الشباب المركز الثالث من سلم ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد لعب 12 مبارة، بينما يتواجد النصر في صدارة الترتيب برصيد 29 نقطة في نفس عدد المباريات.